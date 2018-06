Zpěvačka Bára Basiková ukázala syna Theodora

"Porod byl hrozně fajn. Díky tomu, že jsem měla epidurální anestezii, jsem byla při vědomí, ale v tu chvíli jsem necítila bolest a byla jsem v příjemném rozpoložení. Petr mě držel za ruku, bylo to hrozně dojemné. Navíc byl ten okamžik umocněný právě tím, že jsme nevěděli, jestli to bude holčička nebo chlapeček," svěřila se Basiková "takže jsme byli hrozně napnutí. Když pan doktor řekl, že je to kluk, vystříkly mi slzy jako klaunovi v cirkuse," doplnila zpěvačka.

Theodor Polák datum narození:

7. 4. 2009 příchod na svět: 10:49 váha: 2,960 kg výška: 49 cm

Radost je o to větší, že si kluka přáli vlastně všichni.

"Jasně, že jsem rád, že mám syna. Ale já jsem hlavně šťastný už jenom z toho, že se nám to vůbec podařilo a máme zdravé dítě. Bylo i období, kdy jsem si myslel, že to bude kluk, pak jsem byl zase nějakou dobu přesvědčený, že to bude holčička. Ale na tom, že to nechceme vědět, jsme se s Bárou opravdu hned shodli," řekl Petr Polák, manžel Basikové.

Basikové porod proběhl v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Původně termín porodu stanovili na 16. dubna, nakonec se miminko narodilo o deset dní dřív - doslova ze dne na den. V pondělí totiž zpěvačce zavolali, že se na věc půjde v úterý.

"Neměla jsem sbalenou ani tašku, ani vymyšlené jméno. My si do poslední chvíle říkali, že ještě bude čas ho vymyslet...," dodala Bára Basiková.