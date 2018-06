Zpěvačka Bára Basiková se potřetí vdala

Pár si pro svůj obřad vybral překrásné místo - moravský hrad Bouzov, který leží pár desítek kilometrů od Olomouce. Návštěvníci, kteří sem zavítali dnes odpoledne, museli chvíli vyčkat, než obřad skončí, a až poté mohli pokračovat v prohlídce.



Hrad Bouzov

Že se svatba koná právě tady, není náhoda - z Moravy totiž pochází ženichova rodina.

Basiková, která je známá svou pověrčivostí, nechtěla o svatbě vůbec mluvit. Zřejmě i proto se jí zúčastní jen hrstka pozvaných. Podobně se ve středu zachoval i zpěvák Petr Bende, který si tajně vzal přítelkyni Zuzanu. - více o svatbě zpěváka Petra Bendeho



Čeká mě šťastný rok, chlubila se v lednu Basiková

Zpěvačka ale o svých třetích vdavkách věděla dopředu, a to díky kartářce. "Osmička je šťastná, tak prý budu šťastná i já," svěřila se iDNES.cz Basiková před půl rokem. "Vím daleko víc, byla hodně konkrétní, ale neřeknu... A jestli bude svatba a miminko? Osobně nechávám věcem volný průběh. Jsem úplně spokojená, když je to tak, jak to je. Máme se rádi, holky jsou zdravé a v pohodě, to mi stačí," dodala tehdy.



Bára Basiková s dětmi a Petrem Polákem

Bára Basiková se vdala již potřetí. Jejím prvním mužem byl Petr Basika Jícha, s nímž žila sedm let. Po rozvodu se jejím dalším mužem stal Jaromír Pizinger, který ji loni opustil kvůli jiné ženě.

Z prvního manželství má zpěvačka dvě dcery - patnáctiletá dvojčata Marii a Annu.