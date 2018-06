Zpěvačka Bára Basiková čeká v pětačtyřiceti třetí dítě

O těhotenství Basikové se spekuluje již několik týdnů, že je v jiném stavu, se ale potvrdilo až teď, kdy je v pátém měsíci.

"To je takový štěstí! Tolik let jsem si to přála! S Petrem je to tak přirozený a logický. Jednou, na to nezapomenu, jsme přijeli do Konice a Petr říká: Dneska ti ukážu synovce! Vtom přiletěl tříletý chlapeček, běžel Petrovi do náruče, objali se, říkali si, jak se jim stýskalo... Normálně jsem se rozbrečela dojetím. V tý chvíli jsem si řekla: S tímhle člověkem chci mít dítě! Petr má rodinu v sobě," říká Basiková.



Bára Basiková a Petr Polák

Svého věku se zpěvačka nebojí, i když jisté pochybnosti prý byly. "Mysleli jsme na to, to je jasný, ale řekli jsme si, že to přesto zkusíme. A když to nepůjde, vymyslíme to jinak. A ono to přišlo samo. Čtyři měsíce jsme to tajili, absolvovala jsem všechna vyšetření... Jsem v pořádku a jsme šťastní. Strašně se těšíme. A Petr je už teď nejlepší táta na světě. Už tomu nenarozenému dítěti. Hladí nás, pusinkuje, já jsem tak pyšná, že právě on, tenhle laskavej člověk, bude otcem mého třetího dítěte," uvedla dále Basiková v rozhovoru pro Instinkt.



Bára Basiková musela kvůli těhotenství přerušit koncertování

Zpěvačka už odložila i všechny pracovní aktivity. "To je zatím jediná oběť: musela jsem skončit s koncertováním s Precedensem, s Michalem Pavlíčkem, se kterým jsme měli krásně rozjetých a do konce roku nasmlouvaných spoustu koncertů. Ukončila jsem i hraní v Divadle Ta Fantastika. To se nedá, tři hodiny lítat po jevišti..."