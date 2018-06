Zpěvačka Avril Lavigne je oficiálně rozvedená

Soudce oznámil konec manželství v úterý v Los Angeles. Podle dohody má každý z hudebníků právo na svůj písňový katalog, získané ceny i kytary.

Ani jeden z bývalých manželů nemusí druhému platit manželské výživné. Neměli spolu žádné děti.

Avril Lavigne, která prorazila v roce 2002 albem Let´s Go, požádala o rozvod v říjnu 2009. Jako důvod uvedla nesmiřitelné rozpory.

Manželé se vzali v červenci 2006. Už loni v září oznámili rozchod. Oba na svých internetových stránkách napsali, že společná léta byla skvělá a že zůstávají přáteli. "Jeden pro druhého si přejí jen to nejlepší," uvedl zdroj časopisu People. "Řeší všechno přátelsky, jak nejlépe to jde," dodal.

"Deryck a já jsme spolu byli šest a půl roku. Byli jsme kamarádi od mých sedmnácti let, začali jsme spolu chodit, když mi bylo devatenáct, a vzali se, když mi bylo jednadvacet. Jsem vděčná za všechen ten čas, co jsme spolu prožili, a jsem vděčná za to, že zůstáváme přáteli," napsala loni zpěvačka na svém webu.