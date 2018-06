Nemůžu zůstávat doma. Potřebuju už být v pohybu, říká po nemoci Anna K.

„Bylo krásně, 15. května. Slunečný den. Šla jsem na běžnou kontrolu k paní doktorce Skovajsové, potom jsem měla jet za Prahu na jedny narozeniny. Tak jsem se načinčala. Mirka Skovajsová říkala, že mi to sluší, vypadám prý dobře. A že i mamograf vypadá krásně. Ještě jsem šla na sono. Mezitím jsme si vyprávěly. Měly jsme zrovna takové poměrně vážné téma a ona mezi řečí řekla: Tohle se mi ale vůbec nelíbí. A byla taková zvláštní pauza,“ přiznala zpěvačka.

„Já myslela, že to říká k tomu, o čem jsme se bavily. Jenže ona tu větu zopakovala. Přímo mě oslovila, řekla přesně: Holčičko, tohle se mi ale vůbec nelíbí. V tu chvíli jsem věděla, že jsem v háji,“ dodala a prozradila, jak se v tu chvíli cítila.

„Tak nějak jsem se zhoupla. Všechno se zatočilo. Jako bych se propadala. Jako by mě táhnul nějaký vír. Byl to fakt hnus. Zeptala jsem se doslova, jestli jsem v průseru, a ona kývla. Hned druhý den jsem šla na biopsii, ale Mirka Skovajsová je tak zkušená, že to věděla i bez ní.“

Anna K. pak v létě chodila na chemoterapie, mezi nimi koncertovala a čekala na operaci, která byla v září. Po zákroku absolvovala sérii ozařování a plánovala další koncerty, které jí prý pomáhají všechno zvládnout. V dubnu vystoupí v Ostravě, Brně a pražském Foru Karlín.

„Nemůžu zůstávat doma, ležet. Prostě nemůžu. Vím, že by to byla cesta do pekla. Potřebuju už být v pohybu. Na druhou stranu vím, že se teď musím šetřit víc. Balancuju na tenkém ledě. Chtěla bych dělat všechno normálně a přitom cítím, že jsem neskutečně unavená. Musím někde v sobě najít zbytky trpělivosti,“ řekla Anna K. pro čtvrteční Magazín DNES.