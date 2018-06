Zpěvačka Anastacia předala v Praze šek na léčbu rakoviny

Exkluzivně Anastacia poskytla exkluzivní rozhovor deníku MF DNES

Dobrými skutky je Anastacia pověstná, podobné gesto neudělala zdaleka poprvé a zřejmě ani naposled. Co znamená dívat se smrti do očí, ví z vlastní zkušenosti. Před šesti lety onemocněla rakovinou prsou, kvůli níž se následně podrobila náročné operaci. Po úspěšné léčbě poté založila nadaci pro ženy na výzkum této nemoci.

V pražském Hard Rock Café působila zpěvačka mile a vyrovnaně, přesto si však na novináře moc času neudělala. Nezapomněla však uvést, že se v naší zemi cítí dobře. "Moc děkuji za vřelé přijetí, moc se těším na koncert, Praha je krásná," řekla.

O poznání vlídnější ale byla k zakladatelům svého fanouškovského klubu v Česku. Před koncertem si na ně udělala několik minut času a s radostí přijala velkého plyšového krtka, kterého jí věnovali pro štěstí. Anastacia si údajně každý z těchto dárků vozí s sebou na koncert pro štěstí a nechává si je v zákulisí.

Její večerní koncert, uspořádaný u příležitosti evropského turné k novému albu Heavy Rotation, slibuje podle pořadatelů fantastickou velkoplošnou videoprojekci a taneční choreografie nejrozmanitějších stylů.

Vždy pohotová Zpěvačka Anastacia dokázala, že je bezprostřední. Když viděla, že přednostovi Onkologické kliniky VFN v Praze nesedí kravata, okamžitě se jí chopila a neváhala ji před zraky novinářů narovnat.

Pomyslnou třešničkou na dortu má být plánované vystoupení s její matkou Diane Hurley, která svou dceru doprovází na části turné ve společnosti jejího bratra. "Ten ale zpívat nebude," řekla v rozhovoru pro MF DNES. "Je nejmladší z rodiny a chce vidět, jak to chodí, a tak bude natáčet, co se děje v zákulisí. Bráška je autista. Bude si to točit po svém, možná se pak spojíme s jednou společností pro autisty, aby mohla ukázat, co všechno jsou takto postižení lidé schopní dělat," dodala.

Anastacia je ubytovaná od středečního večera v centru Prahy v hotelu Rocco Forte. Přestože se spekuluje o jejích hvězdných manýrech, nejbližší čeští spolupracovníci ale něco takového vylučují. Že si nepřeje být rušena v době svého pobytu, je podle nich samozřejmostí. "Je velmi milá a přátelská. Měla jediné přání: vozit se v Praze limuzínou," řekl iDNES.cz její osobní řidič v metropoli Zdeněk Zahradník z V.I.P. Service. Dodal, že ho mile potěšila tím, že si na něj pamatovala z Bratislavy, kde se již jednou pracovně potkali.