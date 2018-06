Anastacia se tři roky po mastektomii pochlubila novým poprsím

Zpěvačka, která s rakovinou bojovala dvakrát, se na nemoc nyní dokáže dívat s nadhledem. Občas i vtipkuje o tom, jak si nechala udělat nová „dvojčata“, jak novému poprsí říká. Nyní prý má ideální velikost.

„Moje prsa byla vždy příliš velká. Ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít správnou velikost. Je to neuvěřitelně úžasné, že se cítím stejně žensky jako předtím, možná i víc,“ prohlásila.

Krátce po mastektomii však bojovala s depresemi. „Trpěla jsem depresí, ale jen proto, že jsem brala léky na tištění bolesti. Nechtěla jsem je vůbec užívat, já totiž nemám ráda žádné léky, vůbec, ale tentokrát jsem musela a velmi vás to zatíží. Byla to totiž bolest, ze které jsem málem zešílela. Na to jsem nebyla absolutně připravená,“ řekla zpěvačka magazínu Hello! v roce 2014.

Anastacii poprvé rakovinu zjistili v roce 2003. Nemoc se jí pak po deseti letech vrátila. Zpěvačka, která navíc v mládí trpěla Crohnovou chorobou a supraventrikulární tachykardií, se snaží na riziko rakoviny stále upozorňovat. Udělala to i před šesti lety, když byla v Praze. Před koncertem v Tesla Areně předala šek na 50 tisíc korun onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice.