Zpěvačka Anastacia ruší turné, po deseti letech se jí vrátila rakovina

Zpěvačka se omluvila všem fanouškům, kteří se chystali na její koncertní šňůru. Ta měla začít 6. dubna v Londýně a skončit 23. dubna v Mnichově.

"Cítím se tak hrozně. Zklamu všechny své úžasné fanoušky, kteří se těšili na turné A Man´s World Tour. Láme mi to srdce," citoval list The Daily Mirror zpěvačku.

Anastacii poprvé zjistili rakovinu prsu v roce 2003 a úspěšně ji vyléčili pomocí operací a ozařování. Zpěvačka ujistila, že přes novou nepříznivou diagnózu bude pokračovat v psaní písní a nahrávání nového alba. Věří, že bude s to uspořádat nové turné co nejdříve. Hodlá s nemocí bojovat a prosí o to, aby se v této pro ni těžké době nenarušovalo její soukromí.

Majitelka chraplavého hlasu v červenci 2009 v Praze před úspěšným koncertem v Tesla Areně předala šek na 50 tisíc korun přednostovi onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboši Petruželkovi. Peníze šly na Projekt 35, zaměřený na pomoc mladým ženám s touto nemocí (více zde).