Zpěvačka Alanis Morissette na Vánoce porodila syna Evera

Zprávu o dítěti podle agentury AP oznámil zástupce umělkyně v pondělí. V e-mailu s prohlášením bylo uvedeno, že "všichni jsou zdraví a šťastní". Žádné další podrobnosti zveřejněny nebyly.

Šestatřicetiletá zpěvačka se letos v květnu provdala za rappera Maria "Souleye" Treadwaye. Ever je jejich prvním potomkem.

Alanis Morissette, mezi jejíž nejznámější hity patří písně Ironic a You Oughta Know, získala několik hudebních cen Grammy. Toto ocenění bylo uděleno i jejímu albu z roku 1995 s názvem Jagged Little Pill.

Za píseň Wunderkind z filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň byla nominována na Zlatý globus.

Pracovat nepřestala zpěvačka ani během těhotenství. Zaměstnávalo ji psaní její první knihy. "Mám již připravenou polovinu knihy, která je dílem psychologická, dílem filozofická. Obsahuje i něco z duchovní oblasti, pár otázek a odpovědí. Je v ní něco z prózy i umění - a nejde o paměti," uvedla podle DPA Morissette.