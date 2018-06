Zpěvačka Adele se zbavila závislosti na cigaretách díky hypnóze

Adele prý strávila na sezení s terapeutem Maxem Kirstenem tři hodiny. Ten ji uvedl do hypnózy a díky ní je teď ze zpěvačky nekuřačka. Na cigarety už ani nemá chuť a to předtím říkala, že jí velmi chutnají a nechce kvůli tomu přestat.

Poprvé o konci své závislosti promluvila před Vánocemi 2015 v rozhovoru pro magazín Rolling Stone. „Kouření jsem naprosto milovala. Ale není v pořádku, že kvůli kouření lidé mohou umřít a mít různé nemoci,“ sdělila.

V roce 2011 navíc zpěvačka na nějaký čas úplně přišla o hlas. Musela zrušit svá vystoupení a podstoupit operaci hlasivek.

Lékaři jí řekli, že by s kouřením měla skoncovat, jestli chce dál pokračovat v kariéře zpěvačky. „Kdybych nadále tak kouřila, zřejmě bych umřela na nějakou chorobu vyvolanou kouřením a myslím, že je to opravdu dost zlé. Kdybych náhodou umřela na rakovinu plic, mohla bych to přičíst jen sobě a nebylo by to nic, na co bych mohla být hrdá,“ svěřila se Adele britskému deníku The Mirror.

Proto se odhodlala k tomu, že kouřit přestane. A svěřila se rovnou do rukou odborníka, který v minulosti pomohl skoncovat s kouřením třeba britskému herci Ewanu McGregorovi. „Vždycky jsem si myslel, že nedokážu přestat. Ale Max mě toho zlozvyku zbavil velmi jednoduše,“ prozradil Ewan.

„Vymyslel jsem svou vlastní unikátní terapii s hypnózou. Sám mám zkušenosti s kouřením. Zlozvyku jsem se nemohl zbavit. Kouřil jsem neustále, budil jsem se kvůli tomu i v noci. Musel jsem si jít zapálit,“ sdělil Max Kirsten, který ale svou unikátní léčebnou metodu nechce prozrazovat.

Nejnovější album zpěvačky je velmi úspěšné:

VIDEO: Album zpěvačky Adele láme rekordy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu