Adele na Grammy přiznala tajnou svatbu, kvůli Beyoncé rozlomila cenu

„Nemůžu jen tak přijmout tuto cenu, se vší pokorou jsem velmi vděčná, ovšem podle mě je nejlepší Beyoncé. Album Lemonade bylo tak monumentální. Bylo tak skvělé, dobře promyšlené, tak krásné a odhalující duši. Všichni jsme mohli vidět tvoji další stránku, kterou nám často neukazuješ. Všichni umělci tady tě zbožňují. Jsi naše světlo,“ prohlásila Adele směrem k plačící Beyoncé v hledišti, která jí šeptem odpověděla: „Miluji tě!“

Pak zpěvačka v děkovné řeči potvrdila, že se tajně vdala. „Grammy, vážím si vás, akademie, miluji vás, můj manažere, můj manželi a můj synu, jste jediný důvod, proč to vše dělám,“ prohlásila uslzená Adele.

O svatbě Adele s otcem jejího syna Angela (4) Simonem Koneckim (42) média spekulovala už delší dobu. V prosinci zpěvačku vyfotili s prstenem, který vypadal jako snubní, ale její mluvčí to tenkrát odmítl komentovat.



Obchodník Simon Konecki začal randit se zpěvačkou v roce 2011. O rok později Adele otěhotněla. Loni přiznala, že se hodlá vdát. „Je to nejvážnější vztah, v jakém jsem kdy v životě byla,“ přiznala Adele loni na podzim v rozhovoru pro Vanity Fair.

Adele získala letos pět Grammy. Kromě nejcennější trofeje Album roku (25) také ceny Nahrávka roku (Hello), Nejlepší popové vokální album (25), Píseň roku (Hello) a Nejlepší popový sólový výkon (Hello) (více o cenách Grammy zde).