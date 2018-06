Zpěvačka Adele čeká první dítě se svým přítelem Simonem Koneckim

"S potěšením oznamuji, že Simon a já čekáme první dítě," napsala čtyřiadvacetiletá zpěvačka na své stránky.

"Chtěla jsem, abyste se tu novinku dozvěděli přímo ode mě. Je zřejmé, že jsme v sedmém nebi a nadšeni, ale žádáme o respektování našeho soukromí v tomto vzácném období. Navždy vaše Adele," dodala.

S šestatřicetiletým Simonem Koneckim randí Adele od loňského léta a svůj vztah zveřejnili v lednu.

Zpěvačka prozradila časopisu People, že by chtěla být brzy matkou a jejím cílem je mít do třiceti let tři syny.

Adele s přítelem Simonem Konecki a jejich psem

Po úspěchu na posledním udílení cen Grammy prozradila, že chce na několik let přestat zpívat, protože jí práce ničí vztahy a ona by ráda svůj současný vztah udržela. "Vdám se, budu mít nějaké děti. Budu pěstovat zeleninu," popsala své plány.

Pár si koupil drahé sídlo v Sussexu a hodlá se brzy vzít. Simon Konecki už jednou ženatý byl. Rozvedl se před čtyřmi lety.