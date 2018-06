Odhaleno: zpěváci z Hlasu si posílají SMS hlasy

Petr Kutheil, který je v týmu Michala Davida a už v neděli bude bojovat o další postup, se pochlubil, že si hlasy sám posílá.

"Já jsem zatím poslal sobě deset hlasů. Ale ne, dělám si legraci. Poslal jsem hlas Jackymu. On byl takový smutný, tak jsem si řekl, že ho podpořím alespoň tou SMS, a mrzí mě, že vypadl. Byl to náš kámoš," vysvětlil zpěvák.

Kateřina Petráňová, Zuzana Mikulcová a Dominika Šuľáková

Zatímco některé zpěvačky čekají, až bude soutěžících méně, další nemají problém přiznat, že svým SMS hlasem podpořily vlastně své konkurenty.

"Já si počkám, až zůstanou ti nejlepší a možná právě ten jeden hlas bude rozhodovat," řekla Dominika Šuľáková.

"Poslala jsem jednu zprávu, a to Davidovi Weingärtnerovi za Marilyna Mansona, protože to byla bomba. To byla moje premiérová SMS, tak uvidíme, komu pošlu zase," přiznala Nikoleta Spalasová.

Juraj Zaujec a Barbora Švidraňová

Kromě rad od koučů a podpory diváků se někteří zpěváci spoléhají také na své talismany.

"Tygří oko mám od jedné hodné bosorky, která mi ho darovala, aby se mi dařilo a měla jsem úspěch. Má mě to chránit a dodávat mi odvahu a sílu. Mám ještě jeden talisman pro lásku, ale to se mi zatím nedaří. Tak snad to přijde," prozradila Barbora Švidraňová.

"Nosím prsten po svém dědečkovi, kterého jsem měl hrozně rád. Ale není to žádný talisman. Ten prsten má už asi šedesát let," dodal Juraj Zaujec.

V neděli se představí týmy Dary Rolins a Michala Davida. Opět zazní i duety a v pondělí pak soutěž opustí další dva zpěváci. SMS hlasy od diváků jsou přitom důležité, protože ti dva zpěváci, kteří jich získají nejvíce, postoupí automaticky do dalšího finále. Novinkou je, že kouč pak vybere už jenom jednoho zpěváka, který půjde dál. Zbylí dva zpěváci pak v rozstřelu nezazpívají písně z neděle, ale nově nastudovaná čísla.