Zpěvákům Hlasu nevadí dámská přesilovka, zvlášť při mejdanech v hotelu

"Někdo zapíjí, někdo želí, někdo spí, případně sedí na baru s notebookem, po přenosech se tady děje ledacos," prozradila Dominika Šuľáková.

"Vždycky jsem slavili hlavně ty neděle. V pondělí pijou ti, co v neděli nepijou, a ti, co pili v neděli, v pondělí už nemůžou," řekla v žertu Nikoleta Spalasová. "Tak něco popijeme, ale není to nějaký zvěrstvo. Trošku slavíme, ale v míře," dodala.

Nikoleta Spalasová Anna Veselovská

"Už jde trošku do tuhýho. Je zbytečné nechat se hloupostí a chlastem vyřadit. Dáváme si teď všichni docela pozor a je to s mírou. Teď už jsme opatrnější, ale začátky byly krušný. Viď, Davide?" dělal si Petr Kutheil legraci z kolegy Davida Weingärtnera.

"Pravidla dobré kalby jsou, že si člověk musí vždycky rozmyslet, kdy si to může dovolit, a kdy ne," kontroval mu David.

Poměr zpěváků a zpěvaček se po třech vyřazovacích kolech změnil. V soutěži je před nedělním čtvrtým finále šest zpěváků a dvanáct zpěvaček. Dámskou přesilovku vnímají kluci spíše jako výhodu a prý by byli hloupí, kdyby si stěžovali.

Finalisté Hlasu ČeskoSlovenska: Ivanna Bagová, Dominika Šuľáková, Simona Hégerová, Katarína Demská, Miloš Novotný, David Weingärtner a Petr Kutheil

"Jsme rádi, že je tu víc holek, co se týče mejdanů, na hotelu je to vždycky lepší," prohlásil Petr Kutheil.

Zatímco Michal David koučuje tři muže, Brunna Oravce, Petra Kutheila a Davida Weingärtnera, v týmu Dary Rolins zůstal už jenom Miloš Novotný. Právě z týmů těchto koučů v pondělí opustí show další dva soutěžící a možná to bude jeden ze zpěváků.

Jediný kluk u Pepy Vojtka je Daniel Mrózek a stejně tak Juraj Zaujec zůstal sám zpěvák v týmu Rytmuse.

"Juraj někde slíbil, že nám v úterý připraví snídani, a to nám neudělal. Ale všichni se tu máme rádi," prozradila na něj Nikoleta Spalasová.

"Já si to šetřím. Začnu s tím asi od neděle," snažil se Juraj situaci zachránit a vysvětlit, proč svému slibu zatím nedostál.

Když si ho kamarádka z týmu Pepy Vojtka, Barbora Švidraňová, dobírala, že by mohl být gentleman a snídani udělat i pro ostatní, zpěvák souhlasil. "Máte tam Daniela, ten je samozřejmě trochu mladší a nezkušený. Tak já se o vás postarám," slíbil rodák z Levic.