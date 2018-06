Mrózek a Poulíčková z Hlasu: Máme se rádi, ale nechodíme spolu

"Žádný vztah nikdy nebyl, ani nebude. S Danem se respektujeme, uznáváme jako zpěváci a samozřejmě jsme kamarádi. Dan má přítelkyni, já mám přítele, takže jsme spokojení oba dva ve svých vztazích. Oni vás sledují na každém rohu novináři a fotografové, a tak jsme si chtěli z nich vystřelit, a ono se to povedlo," prohlásila Markéta Poulíčková.

Přestože šlo o legraci a recesi, sympatie mezi oběma soupeři je. Kdyby se totiž měli rozhodnout, s kým ze zbylých zpěváků v soutěži by si chtěli zazpívat duel, vybrali by si sebe.

Daniel Mrózek a Markéta Poulíčková

"Já si myslím, že Markétka má velmi zajímavý hlas, takže nějaký duet by se časem našel. Kdybych si měl vybrat z ostatních, tak Juraj Zaujec, protože je výborný muzikant a písničku, kterou by připravil, by byla určitě nářez," dodal zpívající kadeřník.

"Chtěla bych samozřejmě zpívat s Danem, jednou určitě. Ani Miloš Novotný není špatný zpěvák, tam je velmi zajímavá barva hlasu," míní zase Markéta, která také prozradila jejich taktiku na vítězství: zpívat, zpívat, zpívat.

Autogramiáda v Brně

Finalisté Hlasu ČeskoSlovenska si v pátek užili svou druhou autogramiádu. Do Brna se na své favority přijely podívat stovky fanoušků, kteří během koncertu soutěžících vytvořili pod pódiem opravdový kotel.

Soutěžící zazpívali každý jednu píseň a po koncertě už se věnovali pouze fanouškům. Během téměř dvouhodinové autogramiády se podepisovali na různé části těla, obzvlášť kluci.

Na druhé autogramiádě Hlasu však chyběly dvě zpěvačky, Markéta Poulíčková kvůli pracovním povinnostem a Kateřina Petráňová kvůli horečkám, které ji skolily.

Na zpěváky čeká ještě jedna autogramiáda. Den před Velkým finále, v sobotu 2. června zamíří do Ostravy.

Změny v Hlase

Sedmé finále pěvecké soutěže, které mělo být v neděli 20. května, se bude kvůli hokejovému šampionátu vysílat až v pondělí (více zde). Na pódiu se najednou představí všech dvanáct zpěváků. V ten samý večer v Rozstřelu vypadnou poprvé hned čtyři soutěžící: z každého týmu jeden.