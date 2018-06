Zpěváci, herci... Kde byli v létě?

Kam v létě na dovolenou? Takovou otázku si samozřejmě kladou také známé osobnosti. Někdy však jejich starosti s výběrem vhodné destinace vyřeší cestovní kanceláře, když přijdou s nabídkou zpívat za honorář rekreantům v různých destinacích.

Podobné zájezdy pro hvězdy pořádá už deset let i bavič Petr Novotný prostřednictvím své agentury 5P. Sám na ně také jezdí. "Umělce zvu zdarma s tím, že jim zajistím ubytování pro ně i jejich partnery. Rozhodně to nejsou pětihvězdičkové hotely, ale i tak to vždycky uvítají. Je to příjemně strávená dovolená."



Podobné léto letos čekalo asi dvacet našich umělců. Přijali totiž nabídku cestovní kanceláře Airtemis Travel, která slibovala účast rodinných příslušníků zdarma, ubytování v luxusním hotelu a navrch ještě další zájezd v hodnotě dvě stě tisíc. Džob snů se nakonec nekonal. Cestovka jen některým z nich oznámila, že se zájezdy ruší.

Například jedna z postižených hvězd, zpěvačka Světlana Nálepková, žádnou informaci mailem nedostala. Odmítnutou práci kvůli pobytu na Krétě a na Kanárských ostrovech jí však nikdo nevrátí a dovolenou v hodnotě dvě stě tisíc za natočený spot, který běžel na stránkách cestovky tři měsíce, také ne.

Nejvíc ji zlobí, že naletěla a že si lidé mohou myslet, že hvězdy peníze dostaly a že za ně teď pojedou samy na dovolenou. Věra Martinová měla strávit deset dní v Dubrovníku a na Krétě, manželé Luděk a Adriena Sobotovi se zase těšili na čtrnáctidenní pracovní pobyt na ostrově Madeira a desetidenní na Kanárských ostrovech.

Absolonová: Pod stan už ne

O dovolenou, práci i peníze přišla také Yvetta Blanarovičová, Jan Rosák, Petr Jablonský, trio Maxim Turbulenc nebo Petr Novotný. Ten sám s cestovní kanceláří uzavřel smlouvu a za svou agenturu 5P dodal další umělce. Podle něj cestovka přecenila své síly.

"Nepovažoval jsem to za nic neobvyklého ani podezřelého, je to standardní postup, na jaký jsem zvyklý. Rozdíl byl v tomto případě jen v tom, že ubytování bylo o jednu hvězdičku, all inclusive a taky honorář zajímavější," komentuje tento případ Novotný.

Daleko příjemnější pro tváře showbyznysu je odpočívat někde, kde mají jistotu, že je nikdo nepozná, nebude žádat několikrát denně o autogram nebo je nedej bože nevyfotí v nestřežené chvíli.

Volí proto obvykle dražší hotely či vzdálenější destinace. Zpěvačka Monika Absolonová proto tráví letošní dovolenou v exotickém Thajsku. Jen jednou jela pod stan a fanoušci jí pobyt doslova otrávili. "Asi před pěti lety jsem vyrazila s kamarády do kempu. A vždycky, když jsem ráno šla s toaletním papírem na záchod, si mě všichni fotili. To už opravdu nechci. Chci si aspoň při dovolené zachovat určité soukromí," říká zpěvačka.

Kam jeli na dovolenou Petra Janů, Jiří Mádl nebo Lucie Borhyová?

Lucie Borhyová (moderátorka)

Kde jsem byla

Byla jsem na Krétě. Mám moc ráda řeckou kuchyni. Dají se tu najít krásné písečné pláže, kde není ani noha, i ty, kde je hlava na hlavě, když náhodou člověk zatouží po společnosti.

Kam pojedu příště

Ráda bych se podívala do Ameriky. A pak mě láká Austrálie, loni z ní sešlo.

Jiří Mádl (herec)

Kde jsem byl

Bez English Campu v jižních Čechách není léto. Lidi se tam prostě mají víc rádi a líp se k sobě chovají.

Kam pojedu příště

Příště to bude znovu English Camp. A taky chci za kamarády do Chicaga. Oni za mnou jezdí každý rok, já za nimi ještě nebyl.

Kateřina Brožová (herečka)

Kde jsem byla

Byla jsem v Řecku na Chalkidiki v těsném sousedství pravoslavného státu Athos. Nesmějí tam ženy, žijí tam jen mniši, kteří se starají o dvacet klášterů. Nebyla jsem tam poprvé. Sázím raději na jistotu, proto místa dovolené opakuji.

Kam pojedu příště

To nevím, ale v zimě dávám přednost exotice - Mauricius, Maledivy. A v létě si také užíváme našeho domečku se zahradou a bazénem v sousedství lesa a luk. V Čechách je v létě taky nádherně.

Mahulena Bočanová (herečka)

Kde jsem byla

Byla jsem na tanečním táboře u Brna, vedou to tam kamarádi ze StarDance, manželé Tománkovi. Byla to paráda. Večer probíhaly táboráky, přes den tancování, výlety, karneval nebo soutěže. Taky jsme byly s malou u sestry v Blatné - prima babinec. Máme chatu u Slapské přehrady, i tam je nádherně. A celý srpen trávím na Kypru.

Kam pojedu příště

Ráda se kdykoli vrátím na taneční tábor, to byl pro mě hotový návrat do dětství.

Eva Aichmajerová (herečka)

Kde jsem byla

Letos jsem vyrazila s německou cestovkou na osm dní na Maledivy, kde jsem v životě nebyla. Lodí se tam sice jelo z hlavního města Malediv dvě a půl hodiny, ale dalo se cestovat po ostatních ostrůvcích. A jestli bych této destinaci něco vytkla? Zklamalo mě, že bylo k jídlu málo ryb, těšila jsem se na suši a rybičky zlehka osmahnuté na olivovém oleji.

Kam pojedu příště

Příště bych se ráda vrátila do Thajska, kde jsem už jednou byla.

Luděk Sobota (herec)

Kde jsem byl

Poprvé jsme se ženou navštívili Portugalsko. Nechali jsme se zlákat naší kamarádkou, bývalou modelkou Martou Richterovou, která dělá tvář jedné cestovce, a udělali jsme dobře. Portugalská vína a kuchyně byly nepřekonatelné. Žena zase ocenila divoké, téměř liduprázdné pláže, které se tu dají najít.

Kam pojedu příště

Klidně se za rok do Portugalska vrátím, tuhle zemi stojí za to poznat pořádně.

Kateřina Sokolová (Miss ČR 2007)

Kde jsem byla

Miluju Řecko, a tak mi vůbec nevadilo, že letošní dovolená padla na ostrov Rhodos. Strašně se mi líbí zdejší kultura, památky i pohostinnost, Řekové jsou velmi milí lidé. Mám ráda mořské plody, ale třeba mušle jsem jedla poprvé v životě. Místní kuchyně je vůbec skvělá, nedalo se jí odolat ani pozdě večer, kdy už normálně nejím.

Kam pojedu příště

Zatím jsem nepřemýšlela o tom, co budu dělat příští léto, ale moc bych chtěla do Thajska.

Adéla Gondíková (herečka a moderátorka)

Kde jsem byla

Nerada cestuju někam za hranice, nenávidím totiž létání. Tři hodiny letu jsou pro mě hrozně dlouhé. Letos jsme přesto vyrazili na Krétu. A bylo tam krásně, ale po týdnu jsem získala sluneční alergii a zbývající tři dny pobytu jsem byla jenom ve sprše.

Kam pojedu příště

Příští rok už budu zase raději doma. Stačí mi cestovat po Česku, být třeba pár dní na chalupě, pár dní u kamarádek nebo vyrazit někam na výlet. A pak zase rychle zpátky domů.

Ewa Farna (mladá rocková zpěvačka)

Kde jsem byla

Prázdniny jsem měla jen v červenci, pak už jsem pracovala na nové desce Ticho. S rodiči a sourozenci jsme navštívili Chorvatsko. Další týden jsme jeli do Itálie nad jezero Lago di Garda. Cestou jsme navštívili Benátky. Dlouho jsem neviděla tak hezké město.

Kam pojedu příště

Hrozně se mi na všech místech líbilo, ale nevím, jestli bych se tam vrátila, jsem typ, který zkouší víc věcí a stále nových. Co pamatuju, nebyli jsme ještě nikdy na stejném místě.

Michal Dlouhý (herec)

Kde jsem byl

Letos jsem se vydal do Portugalska. Spousta kolegů už tam byla, tak jsem si chtěl to pobřeží projet taky. Druhým důvodem bylo tamní skvělé červené víno. Mám hrozně rád moře a vlny a Atlantik je přece jen bujarý, i když studený. Nic mě nezklamalo, snad jen překvapilo, jak je ta země chudá. Ve staré části Porta jsou krásná, ale zdevastovaná místa. Nikdo nemá na opravu peníze.

Kam pojedu příště

To ještě opravdu nevím. Je to na mě ještě hodně daleko.

Lešek Wronka (producent a skladatel)

Kde jsem byl

Letos jsem se vydal do Portugalska s německou cestovkou, odlétal jsem z Mnichova. Bylo to minimálně o dvacet až třicet procent levnější než u nás. Zvolil jsem letovisko Algavre, i to byla dobrá volba. Vadilo mi jen studené moře. Skoro vůbec jsem se nekoupal, stačila dvě tři tempa a musel jsem z vody.

Kam pojedu příště

Pořád se chystám na Grand Canyon. Letos mi USA bohužel nevyšly. Chci vidět také sedm nových divů světa.

Vanda Hybnerová (herečka)

Kde jsem byla

S manželem a dětmi jsme si udělali radost a projeli celou Korsiku. Milujeme Francii a tenhle ostrov jsme neznali. Uchvátila nás hlavně příroda - hory i nádherné moře.

Kam pojedu příště

Láká mě čtrnáctidenní putování na koních přes celou Korsiku, možná přizvu i kolegyně.

Petra Janů (zpěvačka)

Kde jsem byla

V letovisku Vasiliki na řeckém ostrově Lefkada.

Kromě Jadranu a Karibiku jsem neviděla takhle krásné moře. I jídlo bylo fantastické - zelenina, ryby a ovoce.

Kam pojedu příště

Za rok se tam klidně vrátím. Zátoka, na které jsme byli, je krásná.

Anna Kulovaná (herečka)

Kde jsem byla

Letos jsem měla dvě zcela odlišné dovolené. S partou jsme sjížděli Ohři a byla jsem za kamarádkou v Paříži. Před pěti lety jsem se učila francouzsky a chtěla jsem zjistit, jaké mám znalosti. Byly tak příšerné, že mi Francouzi nabízeli, ať mluvím anglicky, a to už je co říct. Alespoň mě to motivuje k dalšímu studiu.

Kam pojedu příště

Myslím, že příští léto máme jasný cíl. Loni o Vánocích jsme byli s přítelem v Indii a rozhodně tam chceme jet znovu.

Jiří Korn (zpěvák)

Kde jsem byl

Dovolenou jsem strávil v Kácově na Sázavsku na kole, procházkami a koupáním. Děti s mojí bývalou ženou a jejím manželem tam bydlí, takže jsem tam poměrně často. Potřebuju k odpočinku sport a tam je to speciálně na cyklistiku ideální.

Kam pojedu příště

Příští rok bude hodně podobný, zase Kácov a zase hodně sportu.

Bára Štěpánová (herečka a moderátorka)

Kde jsem byla

Prázdniny jsme ještě neměli. Ale v září pojedeme už poněkolikáté do Anglie. Chtěla bych se podívat do Skotska a zahrát si tam také golf. Už se těším, jak se budu kochat starou Anglií, máme ji oba moc rádi. I proto máme domeček postavený v anglickém stylu.

Kam pojedu příště

S manželem vyrazíme určitě zase do Anglie, to je naše. A pak někam za golfem.

Tomáš Krejčíř (herec)

Kde jsem byl

Tradičně jezdíme s celou rodinou na Vysočinu. Je to takový letní tábor, kde je asi třicet rodin a hodně dětí, takže se o ty naše nemusíme až tak starat, zabaví se tady. Nemá to chybu, jen by tady mohlo být moře, to je jediné, co nám chybí. Naplánovali jsme si ho ale na podzim, pojedeme na Madeiru.

Kam pojedu příště

Rád bych podnikl alespoň týdenní cyklistický výlet nebo výlet na kolečkové brusle do Německa.

Radka Kocurová (modelka)

Kde jsem byla

Letos jsme s Tomášem Rosickým byli prvně na Seychellách. Pláže, hotel i jídlo byly špičkové. Každá dovolená, tedy i tahle, je pro mne svátek a skvělý odpočinek.

Kam pojedu příště

Ještě nic v plánu nemáme. V podstatě o dovolené rozhodujeme až v létě. Já se těším na každou dovolenou, hlavně když pojedeme k moři.

David Suchařípa (herec)

Kde jsem byl

Byl jsem na Madeiře. Mám rád aktivní dovolenou a Madeira k tomu přímo vyzývá. Portugalskou kuchyni neznám. Ta ostrovní mi ale chutnala. Byl jsem také nadšený z tamního vína.

Kam pojedu příště

Plánů na to mám spoustu. Zajímaly by mě třeba Azorské ostrovy. Také bych rád do Thajska, jenže v zimě jezdím na hory lyžovat, tak se mi to asi nepoštěstí.

Petr Bendl (hejtman Středočeského kraje)

Kde jsem byl

Letos jsme s manželkou a syny z prvního manželství navštívili řecký ostrov Zakinthos. Je to malebný ostrov. Manželka tam dokonce nějaký čas žila, tak k němu má ještě bližší vztah. Hodně jsme toho viděli, protože jsme si půjčili auto a užili jsme si i našich dětí.

Kam pojedu příště

Pojedeme do Chorvatska, kam se mimochodem chystáme ještě i letos. Máme totiž loď a oba dva kapitánské zkoušky.