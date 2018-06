Zpěvačce Toni Braxton kvůli dluhům zabavili už druhý dům

Zpěvačka hitů Unbreak My Heart a He Wasn't Man Enough si koupila dům v Georgii v roce 2004 za 1,5 milionu dolarů. V posledních letech ale přestala platit hypotéku a banka rozhodla, že nemovitost v Duluth jí zabaví, prodá a ze zisku uhradí její pohledávky.

Toni Braxton v roce 2010 na sebe už podruhé vyhlásila bankrot. Banky tehdy obstavily veškerý její majetek. O tento dům ale hudební hvězda bojovala a snažila se ho zachránit. Banka ho však teď dala do dražby a požaduje za něj v přepočtu 21 milionů korun.

V domě se v roce 2011 natáčela reality show Braxton Family Values, která měla zpěvačce pomoci zvýšit příjmy a uhradit její dluhy. Zjevně se to ale nepodařilo.

Problémy s penězi se u držitelky několika cen Grammy objevily už v roce 1998, kdy se rozešla se svou nahrávací společností. Tenkrát poprvé požádala o osobní bankrot v prvním ze série osobních i kariérních pádů. Dál ale pokračovala ve vystupování a hraní.

V roce 2007 se u ní objevily vážné zdravotní komplikace, které ale nakonec překonala. Zpěvačce se moc nedaří ani v osobním životě, s manželem Kerim Lewisem se rozešla po osmi letech. Mají dva syny, desetiletého Denima a devítiletého Diezela, který trpí autizmem.

Braxton teď přišla už o druhý dům. V roce 2010 jí banka v dražbě prodala vilu z Nevady, kterou si koupila s bývalým manželem.