Zpěv Céline Dion srazil Moniku Absolonovou na kolena

Jako profesionálka byla zvědavá, jak se její kanadská kolegyně popere se zpěvem naživo. To, co následně slyšela, ji naprosto dostalo. "Vůbec jsem netušila, že někdo může takhle zpívat! Já jsem se z ní úplně poprděla," svěřila se ještě teď zaskočená zpěvačka. "Vůbec jsem to nečekala, normálně jsem plakala." - více o koncertu Céline Dion v Praze čtěte zde

Podobné výkony člověka z branže mohou toho druhého buď nakopnout a donutit ho k ještě většímu profesnímu nasazení, nebo ho zcela srazit. U Absolonové se projevilo spíše sebepodceňování. "Když ten koncert skončil, tak jsem opravdu přemýšlela, jestli nepůjdu prodávat. Přes ty prázdniny si to rozmyslím," dodala však se smíchem. - recenzi koncertu Céline Dion najdete zde

Velmi emotivní chvilky zažila zpěvačka i na derniéře muzikálu Angelika, který se tento týden rozloučil s českými diváky.

VIDEO: Angelika video /revue/ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Mně je vždycky líto, když něco končí, v tomhle směru jsem konzerva. Já si to uvědomím až později a vzpomínám, co jsem všechno zažila," vysvětluje Monika Absolonová. "Co pak člověk zažije v soukromí, to se mu vždycky promítne i na tom jevišti. A s Angelikou jsem si toho prožila opravdu hodně."