Zpět k tradicím otců

Čtyři příklady zanikajících novoročních pokrmů, o nichž se dočtete níže, názorně ilustrují škodlivý vliv postupující globalizace v kulinářství. Současná móda vítání příchodu nového roku pouze šampaňským, sektem či jinými šumivými nápoji nás okrádá o slast z extáze, kterou v pravých gurmetech vyvolá pojídání a popíjení novoročních vajíček. Podivuhodný osud novoročního vajíčka si bezpochyby zaslouží, abychom ho zde zaznamenali a uchovali tak v paměti. Především cikánské vajíčko má pohnutý konec. Pojídá se pozoruhodným způsobem: naklepe se ostrým nehtem, vyfoukne na talíř, důkladně prostuduje, slovně okomentuje a poté se syrové vysaje. Početná romská komunita v rumunském městě Sibiu dodnes dodržuje prazvláštní tradici. V malém zděném domku v nádražní čtvrti se již po několik generací ctí rituál věštění budoucnosti z rozklepnutého vajíčka. Zde, v chladném klenutém průjezdu starého domu, se vždy prvního ledna vytváří dlouhá fronta romských žen, oblečených do pestrobarevných šatů. Všichni příchozí musí nejprve třikrát zaklepat železným klepadlem na železné dveře, v nichž se otevře malé okénko a objeví se hlava místní cikánské vědmy. Každého si pozorně prohlédne, teprve poté odstrčí závoru a romské matrony mohou vstoupit. Nejrozmanitější druhy vajíček od kachních přes křepelčí až po slepičí, hnědá, bílá i kropenatá jsou poskládány na policích i v plastových přepravkách. Vajíčka čekají pouze na to, až budou romskými ženami zakoupena. Matky rodů vajíčka pozorně vybírají a poté je před zraky věštkyně naklepnou svými ostrými nehty z obou stran a rozlijí na bílý porcelánový talíř. Podle zabarvení žloutku, tvaru rozlitého okraje bílku, podle krvavých zárodků budoucího kuřího života i podle zbytků skořápky vědma usuzuje, jak příznivý bude nastávající nový rok pro danou romskou rodinu. Především musíme rozlišovat žloutky ohnivě červené až karmínové, rumělkové, žloutky vodově béžové, žlutorůžové, narůžovělé, a dokonce žloutky barvy starého zlata. Rozkleplá vajíčka mohou mít též nejrůznější tvary. Běžně se setkáváme s polokulatými i kulatými, další připomínají soudky a válečky, žloutek z nich vyrůstá rovně či našikmo, klene se pevně nad talířem, nebo se splaskává do stran. Mnohá rozbitá cikánská vajíčka se pyšní nejrůznějšími výběžky, bodlinami i hroty. Zvláště ceněná jsou ta, na nichž jsou patrné ztuhlé krůpěje krve, přičemž tento detail se údajně vykládá jako brzké narození mužského potomka. Stárnoucí vědma každé rozkleplé vajíčko důkladně okomentuje a nakonec talířek s rosolovitou hmotou podá matroně rodu k jeho vysrknutí. Zástupkyně romské velkorodiny takto symbolicky pokorně přijímá osudový úděl, který je jejímu klanu předurčen.Nejen rumunští Romové, mohutní Rusové, lesní čeští Němci, ale i noblesní Angličané propadli touze po prvním vajíčku nového roku. Klasický čaj o páté v některých kultivovaných rodinách nahradilo popíjení novoročního vaječného krému. Přinášíme vám také recept, neboť tento napůl nápoj, napůl pokrm je natolik lahodný, že si jistě najde cestu i ke zmlsaným českým jazýčkům. Britští humoristé zesměšňující novoroční rituály ho přirovnávají k řece Mississippi, neboť stejně jako ona je tento vaječný krém příliš řídký k orání a příliš hustý k pití. Budeme potřebovat: 6 vajíček s oddělenými bílky a žloutky, 85g práškového cukru, 1/2 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku, 140 ml brandy, nebo whisky, 240 ml smetany na šlehání. Postup je následující: žloutky, cukr a 1/4 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku ušlehejte do pěny. Přidejte alkohol, smetanu a tuhý sníh. Nechte vychladnout a povrch poprašte zbylým muškátovým oříškem. Z dávky připravíte asi 8 porcí.Tradice pojídání prvních vajíček nového roku byla zaznamenána i na českém území, jako by právě tento pokrm symbolizoval naději pro dny roku právě přicházejícího. Regionálním západočeským historikům jsou známy zprávy z osmnáctého století o německých lesních dělnících, uhlířích, brtnících a sběračích medu žijících v hlubokých lesích pohraničních hor Českého lesa, kteří tento zvyk praktikovali ještě na počátku tohoto století. Tato zajímavá skupina obyvatel, tzv. Waldhäuseln - osadníci z lesních domků - se vyprofilovala v sedmdesátých a osmdesátých letech 18. století. Tehdy se v důsledku všeobecné bídy způsobené několikaletou neúrodou značně zvýšil příliv obyvatelstva do pohraničních lesů. Někteří z dosídlenců hledali v lesních pustinách i bezpečný úkryt před spravedlností. U obyvatel, kteří zde žili, uváděly matriky jako místo narození pouze lakonické "ex silva", neboli "z lesa". Protože turistika nedosáhla v této části Českého lesa nikdy masového rozšíření, nedosáhly zdejší novoroční zvyky všeobecnější proslulosti. Jedinou výjimkou byla dnes již zaniklá osada Pavlův Studenec, položená přímo na česko-bavorské hranici, ve které stávalo v prvních desetiletích 20. století několik hospod a penzionů. V roce 1909 vyšel pod názvem "Führer durch den Böhmerwald und den Oberpfalzer Wald" první turistický průvodce Českým lesem, který popisoval i tyto pitoreskní lesní vsi. Připomíná se v něm i pradávný zvyk zdejších obyvatel vítat nový rok slavnostním pojídáním žloutku z prvního sneseného novoročního vajíčka rozmíchaného s medem. Kromě lesních vsí byl tento zvyk rozšířený i u německých obyvatel Nečtin na Plzeňsku, kde ovšem med nahrazoval vzácnější krystalový cukr.Vítání nového roku pomocí čerstvého vajíčka se děje i na druhém konci Evropy, například ve staré Kastilii na severu Španělska. Kandovaným žloutkovým kuličkám se zde říká vajíčka svaté Terezie z A vily. Na Nový rok je připravují řádové sestry v místních klášterech, přičemž je možné se s nimi setkat po celý rok, a to nejen v Kastilii, ale i v Extremaduře, Murcii a Leonu. Příprava novoročních kandovaných vajíček je velmi jednoduchá. Postup je následující: 200 gramů cukru se rozmíchá v těžkém hrnci s 2 polévkovými lžícemi vody a nastrouhanou kůrou z jednoho citronu. Za neustálého míchání dřevěnou lžící se cukr nechá lehce roztavit, ovšem nikoliv zkaramelizovat. Směs se dá lehce vychladit a poté se do ní rychle vmíchá šest dobře našlehaných žloutků prvotřídní kvality. Samozřejmě, že nejžádanější jsou vajíčka s tmavě oranžovými žloutky, která snáší národní španělské slepičí plemeno andalusanka. Vaječná hmota se nechá na mírném ohni roztéct, přičemž se dává důkladný pozor, aby se směs nepřipálila ke dnu hrnce. Žloutkové "těsto" se vylije na máslem potřený talíř a nechá vychladit. Ze studené hmoty se následně ručně vytvarují koule ve velikosti skutečného žloutku a vloží se do papírových mističek. Kandovaný žloutek se na závěr polije horkou směsí, která vznikne rozmícháním a lehkým zesklovatěním směsi ze 40 g cukru moučka a jedné polévkové lžíce vody.Velkolepý národ ruský obdaroval svět jednou výjimečnou vaječnou kulinářskou specialitou. Dnes již málokdo ví, že slavné ruské vejce vzniklo z potřeb a tlaku prvního dne nového roku. Bujaré oslavy v předvečer přicházejícího roku ve společnosti vodky, brusinek, bramborového salátu, rybiček a kvašených slaných okurek měly za následek omezení rafinovanosti slavnostní tabule v den, kdy zavládla novoroční kocovina. Tak to alespoň vysvětluje ruský satirik Valerij Tulskij, který o ruském vejci tvrdí, že je východní obdobou německého eintopfu, prezentovaného v poněkud hutnější formě. Pravdou je, že kdysi oblíbená ruská vejce podávaná v plastové mističce, na rozdíl od ruských stříbrných pohárů v aristokratických palácích se často podobala smeteným zbytkům po flámu, do níž bylo zasazeno natvrdo uvařené vajíčko.Dokonalý, dosud neporušený tvar vejce v mnoha evropských venkovských společenstvích symbolizoval přicházející Nový rok. Předsevzetí, která si mnoho jedinců první den nového roku ukládá, se ovšem postupem času rozmělňují, stejně jako se dříve či později vajíčko rozbije a končí v šedi pokrmů. Na slovenských Kysucích dodnes přežívá venkovský zvyk hlídat domácí slepice, dokud jedna z nich nesnese první vajíčko roku. To je potom obřadně snědeno celou rodinou jednou jedinou lžící před novoročním obědem ve své nejčistší podobě - uvařené a posolené. Na pobřeží Baltského moře a také na ostrově Rujana se zase slavnostně Nový rok vítá sklenicí tmavého piva, v němž je rozmíchán žloutek, zázvor, cukr, skořice a několik lžic vody. Dánové si zase dopřávají prvního ledna vaječný grog, který vznikne našleháním žloutku v rumu s přídavkem cukru a jeho následným zahřátím. Tyto neobvyklé tradice naneštěstí pro lidskou pestrost postupně mizí.