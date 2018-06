Zounar na místo Zuny? Byl bych skvělej, říká herec

"Kde jste to vzali? Pavel to dodělá tak, jak má," reagoval podrážděně Martin Zounar.

Jak to myslí, že "to Pavel dodělá", už ale nekomentoval.

Vyhnul se i odpovědi na otázku, zda alespoň nedostal nabídku na moderování tohoto pořadu.

Konverzaci pak obrátil v humor: "Nedělám to, ale kdyby ano, myslím si, že bych byl určitě skvělej."



Zuna, který bude od 4. února moderovat s Mirkou Čejkovou hlavní zpravodajskou relaci na Primě, by mohl pořad Ber nebo neber opustit v příštích týdnech. Bude mít méně času, a pak, bývá nepsaným televizním pravidlem, že seriózní moderátor se neukazuje v roli moderátora zábavného pořadu.



Tiskový mluvčí Primy Ladislav Pavlík v tom ale nevidí problém. "Moderování Ber nebo neber není v rozporu s funkcí moderátora hlavní zpravodajské relace na Primě. Pavel Zuna v soutěži nevystupuje v roli baviče, ale v roli moderátora, a to poměrně seriózního. Je to dvojrole, která je bezproblémová. Výsledky sledovanosti a zájem diváků ukazuje, že ten pořad funguje i rok poté, co jsme ho uvedli na televizní obrazovku," prohlásil.