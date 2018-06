Zounar líbal nenarozené dítě Alice Bendové

Pražský ateliér televize Prima zažil velkou slávu. Proběhla tam poslední klapka Velmi křehkých vztahů. A s první řadou původního seriálu TV Prima se přišli rozloučit snad všichni jeho herci.

Herečka Alice Bendová se hrdě chlubila svým bříškem. Všechno začalo už jejím příjezdem. Vypadalo to, že se Alice do svého auta skoro už nevejde. Když se vysoukala ven, přiběhl k ní s vyděšeným výrazem kolega Martin Zounar: "Proboha, co to je?," prohlásil zděšeně a rukou ukázal na vzdouvající se Bendové břicho. Rychle se však vzpamatoval, a dokonce se ho odvážil důstojně políbit.

"Alice, ty si kup náklaďák," neváhal pokračovat ve svých vtípcích herec Martin Zounar. Přítomní hosté se k němu postupně přidávali a dokonce padl závažný dotaz, zda-li si je Bendová stoprocentně jistá, že neočekává trojčata. "Neblázněte, co bych s tím dělala," smála se Alice, která si je už několik dní stoprocentně jistá, že v první polovině července porodí holčičku. A už pro ni s manželem Václavem dokonce vybrali jméno. "Máme jasno, bude to Linda," pochlubila se čtyřiatřicetiletá herečka.

Uvnitř ateliéru zatím rozverné dítě od Zdenky Žádníkové-Volencové řádilo s Laďkou Něrgešovou. "Tak to je síla," řekla herečka o dítku své kolegyně. Dítě ji tahalo za vlasy, strkalo prsty do úst a očí a celé dovádění si patřičně užívalo. Něrgešová si poté porovnávala břicho s Bendovou. "Tak tady mám taky co dohánět," prohlásila trochu zoufale Něrgešová.