Zounar bude otcem, jeho partnerka čeká holčičku

"Je to nádherný, celý život začal být o něčem jiném. Nemám pocit ve svých čtyřiceti, že bych něco zameškal, že mi něco utíká. A ani Síma ne. Je jí o deset let míň, nemá žádné zdravotní problémy, probíhá u ní klasické těhotentsví: chvilku zvracela, hodně spí, krásně se kulatí. Já zažívám po šesti letech období hledání velmi krásné tři roky. Daří se, pracuju, baví mě cvičit. Vrátil jsem se do divadla k Hátě, opravdu se mi hezky žije. Dítě přišlo v pravý čas," řekl iDNES.cz Zounar.Pohlaví dítěte chtěl herec původně tajit, ale prořekl se, že jména pro holčičku už jsou vybraná. "Byli jsme na 3D a vypadá to na holčičku, ale deset procent tam pořád je, že by to mohl být kluk. Já jsem teda spokojený, holku jsem si moc přál. A jak se bude jmenovat? Zatím máme několik jmen, buď to bude Klaudie, Viktorie, Kristýna, nebo Rozárka. Co se týče kluka, tak by se mi líbil Sebastián. Uvidíme."Se svou partnerkou sice nechystá svatbu, ale velké stěhování. Koupili totiž ve vesnici za Prahou, kde bydlí i Zounarova velká kamarádka Mahulena Bočanová, pozemek a budou stavět. "Na podzim se chystáme stěhovat, takže jsou před námi velké věci. Jsem konečně rád, že můžu mluvit o něčem pozitivním, některé věci, které člověk dělal a snažil se, aby to dobře dopadlo, se konečně zúročily. Není to jen o tom, co bylo, i když jsem si to zavinil sám. Jde ale o to, s kým žijete, kdo vedle vás je, kdo vás opustil, kdo neopustil... Člověk jde dolů během takového fofru, že ani neví. Teď ale stoupám vzhůru," uzavírá Zounar.