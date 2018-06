Zoufalou manželku Crossovou vydírají popeláři kvůli aktům

Marcia, která představuje ve slavném seriálu úklidem posedlou Bree Van de Campovou, se rozhodla i v reálném životě své rodinné sídlo pořádně vygruntovat. Do popelnice společně s dalším nepořádkem letěly i choulostivé záběry.

Ty se dostaly do rukou Davidovi Hansovi. Podnikavý majitel firmy na likvidaci domovního odpadu vycítil šanci k obohacení a rozhodl se žhavé snímky výhodně prodat do novin.



"Do rukou mi je přihrála náhoda, tak proč ji nevyužít," řekl listu New York Daily News a dodal, že si je jen pro sebe nechce nechat také proto, že Marcia na nich vypadá prostě božsky.



Čtyřiačtyřicetiletá herečka, která je v pátém měsíci těhotenství a čeká dvojčata, chce publikování snímků z pochopitelných důvodů zabránit.



Pověřila tímto úkolem své právníky. Tvrdí, že právoplatnými vlastníky fotografií jsou stále ona a její manžel Tom Mahoney.

Majitel popelářské firmy však našel řešení. Nabídl Marcii, aby své odpadky od popelářské firmy zpětně odkoupila. Samozřejmě za cenu, která by převyšovala nabídky bulvárních médií.