Zoufalky posilují, David z Beverly Hills svede seriálovou Bree

"Máte se na co těšit, dialogy budou ještě peprnější a zábavnější," slíbil výkonný producent seriálu Bob Daly. Jestli měl pravdu či nikoliv, se americké publikum přesvědčí již tuto neděli, kdy se do slavného předměstí Wisteria Lane podívá již posedmé.

Brian Austin Green si zde zahraje nového lamače ženských srdcí - dodavatele Keitha, který dokonce svede i jindy umravněnou Bree (Marcia Crossová).

Brian Austin Green a Marcia Crossová v seriálu Zoufalé manželky

O romantice ale nemůže být řeč - jako na potvoru se do týmu Zoufalek "přifaří" i herečka Vanessa Williamsová, která coby seriálová Renee nebude chtít ustoupit svým pudům. A jelikož by její postava měla představovat spíše mrchu, než svatouška, o zábavu bude zřejmě postaráno.

Vanessa Williamsová

"Renee představuje zoufalou ženu, které se rozpadlo dokonalé manželství i život na vysoké úrovni. Rány si přijede lízat právě do Wisteria Lane," objasnili dál tvůrci Zoufalých manželek.

K dalším hereckým posilám patří i legendární herečka Betty White, s níž se tvůrci seriálu znají z kultovních Golden Girls.

Ústředním songem v novém promo videu pak podle stránek Zoufalemanzelky.com je song Love The Way You Lie, který nazpíval Eminem společně s Rihannou.