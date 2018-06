Zoufalka Nicolette Sheridanová se svlékla pro charitu

Zatímco zpěvák Bolton má na sobě dlouhý baloňák, Nicolette je zcela nahá. Její intimní partie jsou však skryty právě pod záhyby kabátu jejího životního druha. Oko dychtivého pozorovatele se na snímcích může těšit alespoň z jejího pozadí.

Kampaň si nechala nafotit britská firma na výrobu klasických plášťů a trenčkotů London Fog. Výtěžek z charitativní akce věnuje společnosti The Hole in the Wall Gang Camp, kterou před dvaceti lety založil Paul Newman. Tato organizace poskytuje pomoc dětem s rakovinou či s jinými vážnými chorobami.

Kampaň svým objektivem podpořil věhlasný fotograf Davis Factor. Objeví se v amerických časopisech od dubna letošního roku.