Renč v novém filmu svlékl Issovou. Byla to výzva, řekla herečka na premiéře

„Svlékla jsem se už v osmi filmech. Toto je můj devátý, kde jsem byla nahá. Tyto scény jsou pro mě výzva. Nevadí mi se svléknout, pokud je to ve scénáři. Jediné, o co režiséra v těchto situacích žádám, je, aby bylo na place co nejméně lidí. To je pro mě příjemný komfort,” přiznala Klára Issová, kterou na slavnostní premiéru doprovodil její přítel.

Režisér se herečce v tomto snažil vyjít vstříc a tak vše dopadlo skvěle. Jak dopadne film u diváků, se uvidí. Podle režiséra zatím má jen pozitivní reakce. „Aby také ne, když jsem pozval přátele a spolupracovníky. Ti reagují vždy daleko vstřícněji, než publikum, které si vstupenku koupí,” připustil.

Během dvou projekcí se Filip Renč schovával za sloupem a v tichosti pozoroval publikum. „Dnes to v kině zkoumám a dělám si takový průzkum, jestli nám vyšly ty vtipy tam, kde jsme chtěli. Jestli na to lidé nějakým způsobem reagují. S Halinou Pawlowskou jsme se dali dohromady, aby vznikl příjemný, úsměvný film pro dobrou náladu a mám tušení, že se nám to tak trochu povedlo,” míní.

Byť si spolupráci se scénáristkou pochvaloval, došlo během natáčení i k malým rozbrojům. „Dalo nám to hodně práce, protože jsme se v dobrém slova smyslu hádali o každé slovíčko. Nikdy to nebyla jednoduchá komunikace. Někdy jsme si každý hájil to svoje, ona literaturu, já ten obrázek, ale nakonec jsme se dohodli na kompromisu,” popsal režisér.

Ve filmu se nakonec na pár vteřin objeví i sama Halina Pawlowská. Zahrála si ruskou zbohatlici, která prudí v obchodě se spodním prádlem. „Vzala to jako vtip a je tam asi pět nebo šest vteřin. Ale vypadá výborně a každý ji pozná,” řekl Renč, který obsadil i svou manželku Marii, které to slíbil. „Já jsem Marušku, která se ještě v té době jmenovala Kružíková, musel vystřihnout z Lídy Bárové. Bylo jí to moc líto, tak jsem jí slíbil, že jí určitě dám nějakou menší roli v Zoufalkách.”

Na filmovou premiéru se přišla podívat celá řada známých tváří. Nechyběla režisérova kamarádka, bývalá první dáma Dagmar Havlová, herci Matouš Ruml, Jiří Dvořák a herečka Zdenka Procházková, nebo moderátor Ivan Vodochodský. Prezident Miloš Zeman, který si před dvěma lety nenechal ujít premiéru Lídy Barové, tentokrát na představení filmové novinky Filipa Renče chyběl.