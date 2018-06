Zoufalá Petrišková: Agáta mě chce zničit, nemá ale důvod

"Agáta se rozhodla mě zničit, bude mi, jak to tak vypadá, kazit pracovní nabídky a vyhazovat mě z večírků. O přehlídku Galliana jsem moc stála, ne ani tak kvůli honoráři, ale spíš z prestižních důvodů. Organizátoři mi řekli, že jsem v poslední době příliš často na obálce bulvárních novin. Uvěřila jsem, nenapadlo by mne, že je to jinak. Agáta měla údajně říct, že přivede mámu, ale nesmím tam být já. No a den předtím mě nechala vyhodit z Playboy party v Solidní nejistotě. Majitel tam za mnou přišel s tím, že mě musí požádat, abych podnik opustila. To si zase dala podmínku, že buď půjdu já, nebo ona," líčí Petrišková.

Podle jejího názoru se jí Hanychová mstí zbytečně, o ní a Marešovi prý už psali před třemi měsíci v jednom bulvárním časopise. Navíc se obhajuje, že ona sama o ní nic takového nikdy neřekla.

"Novináři se mě na ni a Leoše ptali, ale já je odbyla s tím, ať se jdou zeptat Agáty. Stejně napsali, že jsem jim to potvrdila," tvrdí modelka.



Agáta Hanychová

Agáta údajně tohle nechce slyšet, se svou kolegyní z modelingu se odmítá bavit a neuvěřila ani jejímu příteli, který se Lucii pokusil obhájit.

Petrišková teď stojí před otázkou, jak bude tenhle boj dlouho trvat. Že by přestala chodit na akce, na kterých je Hanychová, to odmítá. "Abych se bála, odkud mne Agáta nechá vyhodit, to zase ne. A pak, vypovídalo by to hlavně o její inteligenci. Za sebe můžu říct, že už mám dost skandálů a o další opravdu nestojím. Byla bych ráda, kdyby se to mezi námi vysvětlilo. Mrzí mne, že mi Agáta nezavolala, nezašly jsme na kafe a nevyříkaly si to hned na začátku," uzavírá zklamaně Petrišková.