Zoufalá miss Čerešňáková: přítel jí vyhrožuje rozchodem

"Ne že by byl Adam nelida, když jsem mu ale řekla o tom, že chci do Bangladéše vycestovat, pronesl větu, že se se mnou rozejde dřív než mě tam někdo zabije," vysvětluje Čerešňáková.

Sama si nějaké nebezpečí nepřipouští. "Nemyslím na to, prostě si říkám, že když tam budu mezi domorodci a nebudu chodit do těch nejnebezpečnějších oblastí, vrátím se v pořádku."



Eva Čerešňáková s přítelem

Do Bangladéše vycestuje na přelomu března a dubna asi na deset dní kvůli dalšímu charitativnímu projektu, který bude zaměřený na pomoc zemím, které ji třeba po záplavách opravdu potřebují. Její dobrodružná cesta, na kterou se vypraví úplně sama, povede do křesťanské komunity a setká se tam s učiteli a kněžími, s nimiž je v kontaktu už teď, a kteří by se o ni měli v neznámém prostředí také postarat.



Eva je dobrodružný typ člověka

Projekt plánuje tři čtvrtě roku a kromě jiného je na programu také výstavba školy.

"Jedna jejich škola se nemůže vůbec srovnávat s naší, ale udělá stejnou službu. A to mimochodem za nesrovnatelně málo peněz, na naše to vyjde na tři sta tisíc korun. Pokusím se je u nás vybrat a věřím, že se to v rámci nějakého benefičního večera, se kterým mi pomohou kamarádky z modelingu jako Lucie Hadašová nebo Zuzka Jandová, povede," dodala Eva Čerešňáková.