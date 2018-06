Zoufalá manželka Eva Longoria se nerada líbá se ženami

"Odjakživa nesnáším líbání při natáčení. Myslím si, že je to intimní záležitost; a nejde o to, s kým se líbáte. Považuju to za narušování soukromí," svěřila se herečka s tím, že nemá nic osobního proti své kolegyni Teri Hatcherové.

I přesto, že má představitelka Gabrielle Solisové k líbání před kamerami takový odpor, byla to ona, která celou scénku vzala do svých rukou. "Umím výborně líbat. Teri nebyla schopná mi polibek vrátit, takže tam prostě jen stála. Všechnu práci jsem musela udělat já," vzpomíná Longoria na natáčení.

Postava Gabrielle začne po polibku od ženy toužit poté, co jí Susan, kterou hraje Teri Hatcherová, vylíčí, jak ji nečekaně políbila její učitelka výtvarného umění.

Gabrielle je zvědavostí bez sebe a touží zjistit, jaké to je, líbat se se ženou. A jak už to u Gaby bývá, když něco chce, dostane to - takže se se Susan políbí rovnou před ostatními kamarádkami z Wisteria Lane. Američtí diváci již měli možnost vidět žhavou scénku o víkendu, kdy se jí však dočkají čeští fanoušci oblíbeného seriálu Zoufalé manželky, zatím není známo.