Zoufalá Jirešová: další boj o dítě, expartner nechce ustoupit

Soud naposledy rozhodl o střídavé péči, která se však zamlouvá pouze jejímu bývalému partnerovi Ondřeji Höppnerovi. "Nemůžeme se dohodnout. On ji chce mít padesát procent času jako já, ale já vím, jak jí to neprospívá, když je čtrnáct dní u mne a čtrnáct dní u něj. To dítě to odnáší. Jsou jí tři a půl roku a už k němu nechce chodit. Ale on na tom trvá, takže s tím mám velké starosti," prozradila Jirešová s tím, že soudním bitvám není zdaleka konec.



Ivana Jirešová s dcerou Sofií

Hlavu si ale částečně pročistila na dovolené v Egyptě, kde byla nejen se svou dcerou, ale i s manželem Viktorem Dykem. "Bylo to krásných čtrnáct dní. I když kromě Sofinky jsme oba měli střevní potíže, prostě onu známou Faraonovu nemoc. Ale jinak to byla nádhera. Úplně mě okouzlily barevné rybičky v moři a korály. Netušila jsem, že je to takový zázrak," vypráví Jirešová.



Ivana Jirešová s dcerou Sofií a manželem Viktorem Dykem

"Moje holčička to v Egyptě dobře snášela, dokonce se naučila plavat a udělat kotrmelec dopředu a dozadu. Ale ona je silná, odolná, od půl roku s ní jezdím k moři."

Stala se královnou víl

V letošních Letních shakespearovských slavnostech získala hvězda Ordinace v růžové zahradě velkou roli. Ve Snu noci svatojánské hraje královnu víl Titanii. "Role mi přináší velkou radost. Sešli jsme se tam moc příjemná parta, a tak letošní léto je pro mě po té tvůrčí stránce velmi příznivé. Také budu teď pokračovat v natáčení Ordinace," uzavírá Jirešová.