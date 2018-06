Zoufalá Bočanová: Informace o rakovině vyděsila rodinu i přátele

Zpráva ji zastihla v Itálii. Když jí začali přátelé psát, že jí drží palce, začala tušit, že se doma něco děje. Na první benzinové pumpě za hranicemi prošla noviny a časopisy a měla rázem jasno.

"Jistý bulvární plátek nikdy nezklame a také tentokrát přišel s titulní stránkou, která je totálně vytržená z kontextu. Chápu, je okurková sezóna a není o čem psát, ale někteří lidé nemají zábrany použít jakoukoli citlivou věc bez toho, aniž by si zjišťovali, jestli je pravdivá nebo ne. A tak jsem se musela dočíst, že umírám na rakovinu a že chci přežít hlavně kvůli Marince. Na novinářské kachny jsem zvyklá, ale moje rodina ne. Pro jistotu jsem tedy volala vyděšeným příbuzným, abych je

ujistila, že jsem zdravá jako řípa. Rakovinu opravdu nemám," říká herečka, moderátorka a od doby StarDance také zdatná tanečnice.

Mahulena Bočanová s manželem Viktorem Mrázem

Informace o zákeřné nemoci podle jejího mínění vzešla ze členství v Lize proti rakovině a spolupráce s Avonem, který se podílí na kampani v boji proti rakovině prsu. Mahulena na základě toho doporučuje a radí všem ženám, aby chodily po čtyřicítce na kontroly, protože prevence a včasná pomoc může zachránit život. Herečka chce jít příkladem a sama dbá na prevenci. Nehledě na to, že rakovině podlehla její maminka.

"Na mamografu jsem byla ve svých dvaačtyřiceti letech dvakrát, ale pravidelně každý čtvrt rok docházím na vyšetření prsu hmatem. Chci mít klid. Moje maminka podcenila kontroly, bála se k lékaři chodit. Dnes už je ovšem těžké říct, jestli by jí život zachránilo, kdyby se na problémy přišlo včas."

Léto v rytmu salsy

Herečka si zkreslenými informacemi nenechá zkazit prázdniny, které má pořádně nabité. Jednu z nejhezčích náplní léta - taneční tábor u Velkého Meziříčí už má za sebou. Ten letošní byl o to hezčí, že její dcera udělala velké pokroky ve škole a mohla se zapojit do všech tanečních soutěží.

"Marinka se učila polku, slow foxtrot, salsu i disco a jejím tanečním partnerem se stal syn profesionálního tanečníka Honzy Tománka. Program tábora je pro šedesát dětí vůbec nabitý a užije se na něm spousta legrace. My, instruktoři, pak dlouho do noci sedíme u ohně a povídáme, jsou to nádherné chvíle," líčí Bočanová.

Teď se chystá za sestrou do jižních Čech, poté na Kypr, na taneční soustředění i na Slapy. V moravském sklípku a v Krkonoších pak stráví dva víkendy s manželem Viktorem Mrázem, kterého si jinak o prázdninách moc neužije. Ten totiž musí obstarávat Penzion s restaurací V polích a pracovat na muzikálu Děti ráje, jehož je producentem.

Mahulena si najde čas i na tancování, vymyslela totiž se svým tanečním partnerem Jaroslavem Kunešem zajímavý projekt, díky kterému porušuje i svoji zásadu o prázdninách nepracovat. "S Jardou vyučujeme

na letních akcích salsu a diskotékové tance. Tancujeme v kostýmech na tu nejtypičtější hudbu - hity Madonny, Michaela Jacksona nebo Fredy Mercuryho a je to velká sranda. Jsme až překvapeni, jaký je o

to zájem, už musíme práci pomalu odmítat. Na stará kolena se mi stalo, že jsem paní umělkyně z Činoherního klubu, pak tancuju waltz na Žofíně nebo na Hradě a pak si přeběhnu na diskošku," uzavírá s úsměvem herečka.