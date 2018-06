Nežádoucí otec nizozemské královny Máximy: Jsem na dceru tak hrdý

Pětaosmdesátiletý Zorreguieta se může účastnit jen soukromých akcí spojených s nizozemským královským dvorem. Na svoji dceru Máximu je však patřičně hrdý.

"Dělá mi radost. Jsem na ni tak pyšný," řekl pro německý magazín Bild bývalý politik, který měl zakázaný vstup už na svatbu své dcery v roce 2002.

"Jako dceři mi to připadá hrozné, že můj otec tam nebude. Ale je to, jak to je, chápu pocity Holanďanů v této otázce," prohlásila tenkrát příští princezna.

Její otec ale chyběl také před dvěma měsíci na korunovaci svého zetě (více zde).

Zorreguieta má z prvního manželství tři dcery. Se svou druhou manželkou Marií bydlí v Buenos Aires a kromě Máximy mají spolu ještě dva syny a další dceru.

Máxima, která pracovala jako bankéřka, potkala Willema-Alexandra v roce 1999. Vzali se o tři roky později a mají spolu tři dcery - devítiletou Catharinu-Amalii, osmiletou Alexii a šestiletou Ariane.