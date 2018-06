Po televizních zásnubách tajná svatba. Kepková si vzala Hejdu na zámku

"Svatbu jsme si strašně užili. Bylo to vyplnění našeho snu absolutně do detailu. Hodně jsme to plánovali a náš plán vyšel dokonale," řekl Hejda iDNES.cz.

Než moderátor televize Óčko Míra Hejda požádal loni 27. června svoji dlouholetou partnerku o ruku, strávil tři hodiny v televizním studiu Snídaně s Novou zavřený v obrovské krabici. Záhy svou netradiční žádost o ruku vysvětlil tím, že má Zorka Kepková ráda překvapení.

"Toto je asi největší, jaké jsem mohl připravit. V kapse mám něco, co by mohlo symbolizovat, co mezi námi je. Chtěl bych tě požádat o ruku. Zori, vezmeš si mě?" Kepková se slzami v očích souhlasila (více o žádosti o ruku zde).

A teď známá dvojice připravila jedno velké překvapení svému okolí. Sobotního obřadu na jihočeském zámku se účastnili jen jejich nejbližší.

"Přiznávám, že nám v produkci hodně pomohl náš kamarád Tomáš Sladký . S přípravami bylo tolik práce, že jsme rádi, že to všechno klaplo. Pro naše nejbližší bylo velké překvapení, když jsem na Zorku čekal u oltáře a ona nečekaně přijížděla v kočáru z druhé strany parku…bylo to nepopsatelný," dodal Hejda.

Zorka Kepková a Míra Hejda se vzali 15. června 2013 na zámku Blatná.

Svatba se tak odehrála téměř přesně rok po zásnubách, jak snoubenci slíbili. Kepková mezitím stačila odmoderovat třetí ročník talentové soutěže Česko Slovenská SuperStar. Už v té době však svatební den pečlivě plánovala.

"Termín už máme, ale vzhledem k tomu, že chceme mít obřad v kruhu rodinném, tak neříkám, kdy to přesně bude. Bude to v létě, protože chceme mít svatbu venku, tudíž je ještě klíčové, aby bylo i krásné letní počasí," řekla v dubnu s tím, že si na sobě neumí představit jiné než bílé šaty (více zde).