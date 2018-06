SuperStar bude moderovat Kepková ze Snídaně, v porotě budou dva kati

K mladé Ewě Farne, pro níž je účast v porotě talentové soutěže novinkou, přibudou dva zkušení porotci, kteří se ovšem v předchozích soutěžích projevovali jako přísní kritici začínajících zpěváků. Nabídku od televizí Nova a Markíza přijali zpěvák Pavol Habera a skladatel Ondřej Soukup.

Pavol Habera Ondřej Soukup

Překvapením jsou ale především moderátoři soutěže. "Rozhodli jsme se tentokrát vsadit na nové tváře, které budou mít prostor ukázat své schopnosti právě v této inovované velké show," řekl režisér a kreativní producent projektu Pepe Majeský.

Kepkovou tak čeká krásný rok. Kromě SuperStar se má totiž i vdávat za moderátora Óčka Míru Hejdu, který ji požádal o ruku v přímém přenosu Snídaně s Novou (více čtěte zde).

Miroslav Hejda požádal Zoru Kepkovou o ruku v přímém přenosu.

"SuperStar je pro ni jednoznačně splněný sen. Musím ale přiznat, že i můj. Zorku jsem před pár lety postavil za mikrofon jako úplného nováčka v rádiu Kiss Proton v Plzni. Je skvělé vidět, jak se někdo za pár let poctivě vypracuje přes Snídani s Novou až k moderování nejtěžšího projektu v Česku. To už se v dnešní době skoro nevidí. Jsem na ni hrdý a moc jí to přeju," říká Hejda.