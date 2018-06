Hejdová má silikony. Chtěla jsem se cítit žensky, říká o operaci

"U mě nečekejte komplex v dospívání. Netrápila jsem se, že mám malá prsa, i když jsem je měla. Spíš mi vadily úplně obyčejné ženské věci, kdy si koupíte krásné šaty s výstřihem a pak zjistíte, že dekolt na vás vůbec nevypadá tak, jak jste obdivovala v časopise. Jde o to cítit se hezky žensky. A proč si pomáhat push-upkou, když žijeme v moderní době, kdy je možnost pomoci si běžnou plastickou operací," říká Zorka Hejdová.

Toužila po větším poprsí, které bude zároveň vypadat přirozeně. O přesné velikosti nepřemýšlela.

"Naivně jsem si myslela, že se prsa dělí na jedničky, dvojky, trojky… A až na konzultaci jsem zjistila, že velikostí implantátů je strašně moc. Takže jsme s panem doktorem probrali možnosti a dohodli se, že to budou zhruba trojky, ale konkrétní výběr jsem ponechala na něm," líčí dál moderátorka.

"U pacientky jsme zvolili kulaté implantáty velikosti 330 mililitrů, střední profil. Zorka měla dostatek vlastní tkáně a v takových případech kulatý implantát, pokud jej vkládáme pod sval, vypadá velmi přirozeně a navíc hezky doplní dekolt," popsal průběh zákroku lékař Zdeněk Pros.

S novým poprsím Zorky Hejdové je spokojený i její manžel, moderátor hudební stanice Óčko. "Moc se mi to na pohled líbí, prsa vypadají skvěle a velmi přirozeně. Jen jsem ještě neměl příležitost se tak brzy po zákroku s nimi blíž skamarádit, tak na to se těším. Už jsem ale při společném focení u Lenky Hatašové mohl vyzkoušet, že mám plné dlaně dojmů," dodal se smíchem Hejda.

Zorka Hejdová je nyní v období rekonvalescence. Žádné problémy po zákroku nemá, byť lehkou bolest cítí. "Není to nic, co by se nedalo vydržet," uzavřela.

