Zorka Hejdová chce ve Varech v sobě probudit šelmu, sází na sexy šaty

„S návrhářem Lukášem Lindnerem jsme si společně padli do oka, proto mě už zná a ví, co mám ráda a co mi sluší,“ řekla moderátorka na zkoušce šatů, které oblékne v Karlových Varech.

„Leopardí top a průsvitnou sukni jsme dnes dodělávali, myslím si, že Zorka si zaslouží být skutečně za hvězdu večera,“ řekl návrhář, který nechtěl, aby šaty působily lacině a proto se na poslední chvíli rozhodl navršit průsvitnou sukni ještě jednou vrstvou tylu.

I tak šaty toho hodně odhalují, a aby Zorka Hejdová dala vyniknout své postavě, ještě před odjezdem do Varů si zasportuje. „Já nepatřím k ženám, které by si odepřely dobré jídlo. Na druhou stranu mám ráda sport, což je ideální spojení, jak vypadat dobře,“ prozradila recept na štíhlost.

Doprovod na filmový festival jí bude dělat manžel Míra Hejda. „Rádi chodíme do společnosti spolu. Jsem šťastně vdaná a nosit dříví do lesa mě určitě nevadí,“ přiznala s tím, že na festivalu ji nečekají jen večírky, ale také práce.

Blondýnka je tváří projektu, jenž má na starosti Česká Miss 2006 Renata Langmannová, která se nově vrhla do oblasti PR a komunikace. „Jsou to sice i určitá zadní vrátka do budoucna, ale s mou kamarádkou jsme už delší dobu domlouvaly začít dělat něco jiného než děláme,“ řekla Langmannová, modelka a vystudovaná policistka.

Zorka Hejdová

Bývalá královna krásy se pořád může pochlubit štíhlou postavu a na zajímavé nabídky v modelingu si nemůže stěžovat. „Věřte, že ani jedna z nás nemá postavu tak úplně zadarmo. Díky tomu, že začíná teplo, občas neodoláme něčemu sladkému. Na druhou stranu, nanuky, které jsme si při zkoušení šatů dopřávaly, jsme pak obě vypotily při běhání,“ dodala Renata i za Zorku.