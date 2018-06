Pejsek je první krok k dítěti, míní moderátorka Zorka Hejdová

Manželé považují péči o čtyřnohého mazlíčka za trénink do budoucna. „Barney je takový roztomilý, malý chlupáč, takový méďa, kterého si strašně moc užíváme,“ řekla o novém členu rodiny moderátorka.

K Hejdovým a jejich čtyřnohému mazlíčkovi se na svátky přidá celá rodina, jak je u nich tradicí. Vánoce považují za období pohody, kdy je nejlepší vypnout, nic neřešit a užívat si klid. Nový rok oslaví společně s partou přátel na Šumavě.

Přípravy na svátky jsou v plném proudu. Moderátorka pomohla kamarádce Vlaďce Erbové při výrobě vánočních věnců. „Mě to strašně baví. Už na základní škole jsem chodila na různé výtvarné kroužky a vždy jsem se uměla vyřádit, takže je fajn si to takhle připomenout. Člověk na to v té dnešní hektické pracovní době už nemá moc čas. Navíc prodej z věnců jde na dobrou věc,“ řekla Hejdová.

A jak je to u Hejdů s dárky? „Já i Míra každý rok nakupujeme dárky na poslední chvíli a ani letos tomu není jinak. Co se týče dárků pro nás, tak jsme se rozhodili, že tento rok budeme praktici - rozbil se nám tyčový mixér a toustovač a podobné domácí přístroje, takže tyhle nápady rozdělíme mezi rodinu. Ale určitě pod stromečkem najdu i nějaký šperk nebo něco jiného, co ženu potěší,“ doufá moderátorka.

Zorka Hejdová a Míra Hejda

Manželé hodně moderují spolu, například ranní vysílání na Nově. To ovšem neznamená, že spolu tráví čas neustále. „Naše pracovní povinnosti se rozchází. Každý si myslí, že když nás vidí jednou týdně společně ve Snídani, že se vlastně vidíme pořád, ale je to naopak. Mimo ni ještě moderujeme společně akce, ale jinak máme každý své pracovní povinnosti,“ objasnila moderátorka.