Hejdová: Už si ani neumím představit, že bych doma neměla moderátora

Kdybyste nedělala moderátorku, měla jste nějaké náhradní varianty?

Začínala jsem už v 18 letech na gymplu. To bylo přesně takové to období, kdy se většina mých spolužáků rozhodovala, co bude dělat, a já už trochu měla jasno. Ale je pravda, že jsem plánovala studovat cizí jazyky, chtěla jsem být chvíli překladatelkou, chvíli tlumočnicí. Okolo toho mluvení se to tak nějak točilo všechno, akorát to měl být cizí jazyk a teď se věnuji hlavně tomu našemu.

Jste velmi aktivní i na sociálních sítích. Nenapadlo vás třeba fotit?

Je pravda, že to mě taky napadlo. Miluji focení. Fotím všechno a dost, a někdy to také sdílím až moc. Je pravda, že tohle by mě bavilo. Podstoupila jsem i nějaké kurzy focení a u toho to zůstalo. Ale nevylučuji, že tomuhle bych se jednou nevěnovala. Všechno je možné.

Nedávnou soutěž blogerů a youtuberů jste moderovala, ale byla jste i v nominaci. Jak to máte s tímto fenoménem?

Někdo mě asi nominoval, takže děkuju. Ale v tomhle úplně nejsem soutěživý typ a ani jsem to hlasování nijak nesledovala. Myslím, že jsou i inspirativnější a sledovanější instagramy, než je ten můj. Já to mám fakt jako koníček, který mě baví. Proto se tomu i tak věnuji a o nějakou cenu ve vitrínce mi asi úplně nejde. Vůbec nezávidím Nikol Štíbrové, která to letos vyhrála a vůbec nemám ambice ji příští rok porazit.

Ale sledujících máte ale opravdu dost. Bylo nějaké zásadní období, kdy se to tak rozjelo?

Bylo to hodně postupné, žádný zásadní den nebyl. Ale je pravda, že jsem měla instagram v dobách, kdy ho tady ještě nikdo neznal. Už před sedmi lety jsem si ho stáhla jako aplikaci na úpravu fotek a to ještě nikdo netušil, co to je. Až mě samotnou překvapilo, že najednou z ničeho nic získal tolik popularity. Možná i to byla výhoda, že jsem ho měla jako jedna z prvních a dost jsem se mu věnovala v té době, takže jsem asi měla náskok.

Jak to máte s vlastně s modelingem? Nikdy vás nenapadlo dát se na tuto dráhu?

Je pravda, že kdysi tam nějaké ambice byly. Dvakrát jsem stála před podpisem smlouvy, která mě a možná ještě víc mé rodiče v mých 13 - 14 letech tak vyděsila, že jsem se tomu nikdy nevěnovala profesionálně. Takže vždycky jako koníček. Pár focení proběhlo. Tím to skončilo a asi už navazovat nebudeme.

Nedávno jste natočila reklamu na nanuky. Kompenzujete si to i tímto?

Jo, to mě baví. Já bych to úplně nepřirovnávala k modelingu, ale je pravda, že se člověk v téhle branži pořád motá kolem věcí, které jsou mu velmi příbuzné. Takže tohle jsou věci, kterými si to asi vynahrazuji a které mě docela baví.

Zorka Hejdová a Míra Hejda

Váš manžel je také moderátor. Fušujete si do řemesla? Byla nějaká nabídka, kterou jste si vyfoukli?

Že bychom si něco vyfoukli, to se nestalo. Spíš je to takové, že už nás tohle párkrát zachránilo. Pamatuji si třeba velkou akci, kterou měl Míra moderovat a úplně odpadl s nějakou brutální chřipkou a fakt nemohl vstát z postele. To je takové, že řekne: „Hele, tak jedeš ty.“ To se stalo. Já v tom ale vidím samé výhody. Vlastně už si ani neumím představit, že bych doma toho moderátora neměla. Asi by se to zvládlo, ale má to hodně pozitiv. Radíme si, sdílíme to spolu a předáváme si navzájem různé zkušenosti. To velmi oceňuji.

Pamatujete si na nějakou trapnou situaci při moderování?

Ani ne tak trapnou jako vtipnou. Já jsem totiž velmi svědomitá a na moderování se vždy velmi pečlivě připravuji. Nedávno jsem moderovala otevření ledové plochy v nákupním centru ve Štěrboholích. Jsem tak svědomitá, že jsem se na to hodně oblékla. Měla jsem čtyři vrstvy oblečení, abych nenastydla. Jenže ta plocha byla přímo v obchoďáku, takže jsem nenápadně jednu vrstvu po druhé ze sebe svlékala.

Moderujete v rádiu i v televizi. Baví vás víc být schovaná za svým hlasem, nebo naopak být vidět na televizní obrazovce?

Baví mě oboje. Rádio je tak nějak mé osudové, ale televize má také hodně do sebe. Baví mě přímý přenos, ten adrenalin. Na druhou stranu si užívám i moderování různých společenských akcí, kde je přímo kontakt s lidmi. Teď se těším na moderování Česko-Slovenského plesu v Obecním domě. Tyto události mají hodně do sebe, člověk se na ně musí připravit nejen profesně, ale i navenek. Výběr šatů mě docela baví. Loni jsem si ples užila jako host, letos si ho užiji pracovně. Takže si asi moc nezatancuji, každopádně se už nemůžu dočkat.

Máte nějaké předsevzetí na letošní rok?

Určitě bych chtěla trošku pracovně zvolnit a více si užívat volno. Zatím se mi to moc nedařilo, ale doufám, že letos tomu bude jinak.

Plánujete zvolnit kvůli přípravám na rodinu? Už předtím jste si pořídili pejska.

Musím opravdu říct, že i pro mě je to taková zkouška, ač se tomu někteří smějí. Nechci přirovnávat psa k dítěti, ale je to přece jen první zodpovědnost, kdy se člověk nestará jen o sebe. Hrozně si ho užíváme. Vidím i ta negativa. Samozřejmě člověk už má nějaká omezení, ale ten pes mu to milionkrát vynahradí. Věřím, že s dítětem je to na stejném principu, akorát milionkrát silnější. Takže se na to těšíme. Ano, dítě bude někdy, už brzy třeba. Já nevím. Ale zatím to není úplně na pořadu dne.

Máte pocit, že na dítě je ještě čas, nebo na druhou stranu na něj vlastně čas nikdy není, protože se do toho rozjetého pracovního vlaku nehodí?

Přesně tak. Já myslím, že na tohle nikdy nebude ten správný čas, kdy si řeknu: „Teď už jsem všechno dokázala a pojďme mít dítě.“ To tak asi není. Spíš je to o nějakém momentálním pocitu, že už je to to správné, co člověk chce. Kdybych měla řešit kariéru a práci, tak si vždycky říkám, že ten další rok trošku zvolním a vždycky je toho díkybohu ještě mnohem víc. Člověk se někam posouvá a roste. Nevím, kdy přijde ten správný okamžik, ale cítím, že už to bude brzy. Pracujeme, baví nás to, užíváme si život, který máme a až budeme mít dítě, budeme si ho užívat úplně stejně. Takže tak to je.

Pamatujete si vůbec první setkání s Mírou?

To si pamatuji všechno, jako by to bylo včera. To úplně první setkání bylo v rádiu na chodbě, kdy jsem tam pracovala zatím jen jako hosteska na brigádě. On procházel kolem. Když už prošel asi počtvrté, a já tam pořád čekala, protože ten náš tým měl zpoždění, tak jsme se nějak dali do řeči a tam asi proběhla ta první jiskra.