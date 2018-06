Zora Jandová je už s Esterkou doma

Zora Jandová darovala pupečníkovou krev

Každá zdravá matka má možnost darovat po porodu bance krev z pupečníkové šňůry. Nepředstavuje to žádné riziko ani pro dítě, ani pro rodičku. Vzácná krev z pupečníku je ideální pro transplantace při leukémiích, zejména pro děti do 7 let.

Banku pupečníkové krve České republiky najdete ZDE.