Zooey Deschanelová: Nehodlám po porodu fotit sexy snímky v bikinách

„Neviděli jsme snad všichni ty fotky sexy maminek v bikinách měsíc po porodu? Taková já nebudu. Vždycky jdu vlastní cestou a nikdy jsem necítila potřebu být hubená,“ řekla herečka v časopisu Cosmopolitan.

Před štíhlostí dává vždy přednost zdraví. „Mám ráda zdravý vzhled. Neberu ten názor, že čím hubenější, tím lepší. Já prostě zdravě jím a cvičím, o váhu se tolik nestarám. Herečky nejsou modelky a většina z nich ani být nechce,“ míní Deschanelová, kterou čeští diváci znají z filmu Stopařův průvodce po galaxii z roku 2005.

Své první dítě čeká herečka s producentem Jacobem Pechenikem (42), s nímž otěhotněla po půlročním vztahu. Do té doby přitom o dětech nechtěla ani slyšet a vadily jí otázky týkající se mateřství.

„Jako by každá žena umírala touhou mít děti. Nemyslím si, že je to tak. Nikdo se na to neptá chlapa. Když jdete do supermarketu, v bulvárních plátcích jsou titulky jako ‚Těhotná a sama!‘ Zasekli jsme se v ideálu z 50. let, jak by měla žena žít svůj život. To se mnou nemá nic společného,“ řekla herečka loni magazínu InStyle.