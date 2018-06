Zooey Deschanelová je těhotná, rodit bude v létě

„S Jacobem jsme šťastní. Jsme nadšení, že budeme mít miminko,“ řekla magazínu People Deschanelová.

Loni v létě přitom herečka prohlašovala, že ji otázky ohledně mateřství vadí. „Jako by každá žena umírala touhou mít děti. Nemyslím si, že je to tak. Nikdo se na to neptá chlapa. Když jdete do supermarketu, v bulvárních plátcích jsou titulky jako ‚Těhotná a sama!‘ Zasekli jsme se v ideálu z 50. let, jak by měla žena žít svůj život. To se mnou nemá nic společného,“ řekla herečka loni magazínu InStyle.

Zooey Deschanelová s producentem Jacobem Pechenikem randí teprve půl roku. Dala se s ním dohromady loni v srpnu po rozchodu se scenáristou Jamiem Lindenem, s nímž chodila dva roky.

Herečka, která se proslavila filmem 500 dní se Summer a seriály Veroničiny svůdnosti nebo Nová holka, byla tři roky vdaná za hudebníka Bena Gibbarda, s nímž se rozvedla v roce 2012.

Přírůstek do rodiny čeká také její starší sestra Emily, známá jako Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí, která je těhotná podruhé (více zde).