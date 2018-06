Ne každá žena umírá touhou mít děti, říká Zooey Deschanelová

„Jako by každá žena umírala touhou mít děti. Nemyslím si, že je to tak. Nikdo se na to neptá chlapa. Když jdete do supermarketu, v bulvárních plátcích jsou titulky jako 'Těhotná a sama!' Zasekli jsme se v ideálu z 50. let, jak by měla žena žít svůj život. To se mnou nemá nic společného,“ řekla herečka magazínu InStyle.

Deschanelová, která se proslavila seriály Veroničiny svůdnosti, Tráva nebo Nová holka, byla tři roky vdaná za hudebníka Bena Gibbarda, s nímž se rozvedla v roce 2012. Nyní chodí se scenáristou Jamie Lindenem.

Herečka, která má také slavnou sestru Emily, známou jako Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí, se navzdory slávě snaží žít normální život.

„Viděla jsem, jak se mnoho lidí změnilo. Někdy nejsou sami sebou. Mění se v celebrity, které s nimi nemají nic společného. To je v pořádku, ale já taková prostě být nechci. Musím být normální. Moje matka by mi nedovolila být jinou,“ dodala.