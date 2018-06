Zonyga z X Factoru: Když neuživím rodinu zpěvem, naskočím do kamionu

Co jste dělal začátkem května před rokem?

Určitě jsem seděl za volantem kamionu. Asi jsem jel po Slovensku, Maďarsku nebo Německu.

Máte představu, co budete dělat za rok?

Rád bych seděl za volantem. Ne v kamionu, ale v autě a jel na koncert. Úplně nejraději bych jel na koncert na motorce.

Věříte, že jednou se zpěvem uživíte?

Fakt v to doufám. Nedělám to proto, abych si nakoupil drahá auta. Tak pravda, auto bych potřeboval novější. Hlavně bych chtěl zabezpečit dceru, která studuje na Karlově univerzitě, a manželku s malou dcerkou. Byl bych rád, kdybychom se měli tak, že by se žena nemusela vrátit do práce. Když to nepůjde, skočím do kamionu a budu jezdit do roztrhání těla.

Jste v soutěži nejstarší. Vidíte v ­tom nějakou výhodu?

No, že třeba máte nadhled a nebrečíte jako mladinká Anna Ungrová či David Gránský.

Proč výhodu?

Ale mně spíš připadá, že ti mladí, Anička, David, Pavla, to brali jako veselý večírek, zábavu. Já, Kamila Nývltová a Martina Pártlová jsme nervóznější, ale není to otázka věku. Kamila je taky mladá. Vždyť nám i Karel Gott říkal, když se s námi krátce setkal, že dodnes je před každým vystoupením nervózní.

Dřív vás jako řidiče kamionů táhly dálky?

Moc. Šel jsem do ČSAD Břeclav, a když se po revoluci otevřely hranice, začal jsem jezdit dál. Byla to nádhera. Přijel jsem třeba do Hamburku a připadal si jak Alenka v říši divů. Koukal jsem na výlohy, na auta.