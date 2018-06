Zonyga v. Ruml. Kdo vyhraje X Factor?

Ondřej Ruml (26 let)

5 faktů o O. R.

1. Nepříliš úspěšně se ucházel o role v muzikálech, v X Factoru však při zpívání působí suverénně, skáče ze schodů, prochází se publikem, porotkyni Osvaldové zazpíval v pokleku.

2. V soutěži zazářil hitem Don’t Worry, Be Happy od svého idolu Bobbyho McFerrina. Pak se s ním setkal na jeho pražském koncertě.

3. Miluje swing a jazz, a tak i písničku Can’t Buy Me Love od Beatles předělal do swingového stylu. 4. Při písničce Slim Jim od Monkey Business ho oblékli do stříbrného kostýmu, v kterém vynikla jeho hubená postava.

5. Hraje na několik hudebních nástrojů, k písni Raindrops Keep Falling On My Head vystřihl sólo na banjo.

Jiří Zonyga (43 let)

5 faktů o J. Z.

1. Šátek na hlavě, brýle a černé oblečení, to je poznávací znamení tohoto rockera. V X Factoru se nezměnil. Snad jen vlasy na ježka oholil úplně.

2. Otec dvou dcer, kamioňák a motorkář. Píseň Still Loving You zazpíval podle poroty lépe než sami Scorpions. Po ní odjel z pódia na motorce.

3. Porotce Soukup mu občas vyčítal, že zbytečně křičí. A tak všem vyrazil dech, když vystřihl moravskou lidovku Husličky.

4. Jako zjevení v publiku působí Zonygova maminka Marie. Oblečená v jihomoravském kroji si v přímém přenosu klidně povídá s moderátorem Marešem.

5. Při písni Dnes od Tublatanky hrál na kytaru, v posledním kole při písničce od Lucie seděl za bicími.

7 otázek pro Rumla

1. Co byste udělal s vyhraným milionem?

Vzal bych rodinu a blízké na dlouhou dovolenou. Nejlíp až do konce života, ale to by mi ty peníze nestačily.

2. Tři slova pasující na Gábinu Osvaldovou:

Hodná, milá, inteligentní.

3. Šel byste na noční tah s Leošem Marešem?

Určitě!

4. Jaký titulek byste o sobě chtěl číst v novinách?

Ruml stále na výsluní.

5. Jaký titulek byste o sobě nechtěl číst v novinách?

O Rumla už není zájem.

6. Co vás láká nejvíc - Anděl? Turné po českých halách? Smlouva na pět sólových alb? Klip na MTV?

Klip na MTV by byl fajn, ale byl by jen jeden. Nejvíc by mě tedy lákal ten Anděl.

7. Zpíval byste raději s Martou Kubišovou, nebo s Helenou Vondráčkovou?

S Martou Kubišovou. Ale Helena Vondráčková mi prý fandí, tak vlastně nevím.

7 otázek pro Zonygu

1. Co byste udělal s vyhraným milionem?

Koupil bych auto, chci, aby manželka s malou dcerou jezdily bezpečně. Starší dcera studuje vysokou, u domu potřebujeme novou bránu, vydláždit dvorek... A milion by byl hned pryč.

2. Tři slova pasující na Gábinu Osvaldovou:

Úžasná, fantastická a taky dokonalá.

3. Šel byste na noční tah s Leošem Marešem?

Vyrazil bych s ním, ale nesměli by mě uspat.

4. Jaký titulek byste o sobě chtěl číst v novinách?

Nezměnil se.

5. Jaký titulek byste o sobě nechtěl číst v novinách?Změnil se.

6. Co vás láká nejvíc - Anděl? Turné po českých halách? Smlouva na pět sólových alb? Klip na MTV?

Turné po českých halách.

7. Zpíval byste raději s Martou Kubišovou, nebo s Helenou Vondráčkovou?

S Martinou Pártlovou.

Kdo se stane historicky prvním vítězem X Factoru?