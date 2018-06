Zoe Saldana je napoprvé hned dvojnásobnou maminkou, porodila dvojčata

„Zoe a Marco jsou nadšení. Zoe byla na porod připravená už pár dní, takže jsou oba nadšení, že konečně mohli poznat své děti. Oběma se tak splnil sen, jsou absolutně šťastní. Na tento den se oba těšili celých devět měsíců. Oba chtějí velkou rodinu a to je její začátek,“ uvedla kamarádka herečky pro britský Daily Mirror.

Saldana ještě před porodem prohlásila, že si coby matka udělá hereckou přestávku, aby se mohla věnovat dětem. „To je přirozené. Jaká bych byla matka? Není jiná možnost. Chcete, abych opustila miminko a mohla 16 hodin natáčet? Vždyť je mu jen měsíc, zbláznili jste se?“ vzkázala už dopředu případným nabídkám na filmování krátce po porodu.

Herečka chce, aby její děti ovládaly hned několik jazyků. S manželem na ně budou mluvit španělsky, což je mateřština pro Zoe (její otec je Dominikánec a matka Portoričanka), a anglicky, jak manželé mluví mezi sebou. Perego by mohl na děti mluvit také italsky, neboť pochází z Benátek. Od 22 let žije v New Yorku, kde začínal jako pomocný číšník v Harlemu.