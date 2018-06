Těhotnou mě málem odepsali, kritizuje Zoe Saldana sexistický Hollywood

„Dovolte mi, abych vám něco svěřila. Nikdy není v našem oboru dost správný čas na to mít děti. Producenti, s nimiž jsem měla pracovat, propadli panice. Slyšela jsem, že dokonce probíhaly rozhovory o tom, že mě z jednoho projektu vyškrtnou,“ prozradila Saldana listu USA Today.

„Řekla jsem: Ach bože, to si ze mě utahujete? To je těhotenství tak špatné? Ve chvíli, kdy se cítím naprosto dokonale šťastná, je to pro vás tak nevyhovující? Že já, žena po třicítce mám konečně lásku a začala jsem zakládat rodinu? A to vám tak ruší plány? Opravdu?“

Herečka také tvrdí, že zatímco hlavní mužští hrdinové dostávají od produkce po dobu natáčení luxusní rezidence a jachty, ženy bydlí na hotelu či v pronajatých bytech. Hollywood jim navíc platí menší honoráře.

„Odvedete mě z domu. Odvedete také mé dítě z domu. A nutíte mě pracovat mnohem víc hodin, než kdybych byla doma. Takže si musím platit chůvu, abych mohla pracovat hodiny navíc, takže byste mi měli připlatit. A oni jednoduše řeknou: Ne, chůvy neplatíme,“ řekla.

Vystudovaná tanečnice se proslavila filmy Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, Terminál, Strážci Galaxie a hlavně Avatar.



Loni v létě se tajně provdala za Marka Perega a v prosinci se hned napoprvé stala dvojnásobnou matkou. Že bude mít dvojčata, už předtím prozradila její kamarádka Britney Spears (více zde).