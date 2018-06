Zoe Saldana čeká dvojčata, vyzradila to Britney Spears

Zoe naznačila dvojnásobné těhotenství v rozhovoru s magazínem E! News, který se jí ptal na její halloweenské plány. Novináře zajímalo, zda se kvůli večírku pořádanému 31. října bude převlékat do kostýmu.

„Možná jo. Možná budu potřebovat tři kostýmy. Možná to budu muset celé nějak přizpůsobit, ale bylo by to milé,“ svěřila herečka.

O jejím těhotenství se už před pár týdny rozpovídala zpěvačka Britney Spears.

Znají od roku 2002, kdy spolu natáčely film Crossroads. A Britney minulý měsíc v New Yorku na otázku, zda po dvanácti letech nenatočí pokračování, odpověděla: „Kdo ví? Je to dost dobrý nápad. Ale ona je těhotná s dvojčaty. Takže jsem si jistá, že toho má před sebou v budoucnosti opravdu moc.“

Dvojčata čeká herečka s italským umělcem Markem Peregem, kterého si vzala loni v červnu. Manželství s ním si nemůže vynachválit. Našla v něm prý spřízněnou duši. „Vzájemně se velmi podporujeme a projevujeme jeden druhému spoustu lásky,“ svěřila Zoe v interview pro Women’s Health UK.