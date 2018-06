Zoe Saldana: Nechci se kamarádit se svými ex, mám pro to důvody

"Měla jsem vztahy, kde si mě muž nevážil, a nepotřebuji se tak s tímto člověkem přátelit. Nechci být tou, která říká: Jsem cool, protože se přátelím se všemi svými ex. Je důvod, proč mu říkáte bývalý. Vyškrtla jsem tě ze seznamu. Jdeme dál," míní herečka.

Saldana, která v minulosti chodila také s kolegou Bradleym Cooperem, poznala, že nemá důvod setrvávat ve vztahu, který nefunguje.

"Pokud nejste s daným člověkem šťastná, odejděte. A počkejte, až potkáte tu pravou osobu, se kterou se cítíte dobře každý den a která nečeká, že se změníte, ale že se budete rozvíjet," řekla Saldana.

Herečka prohlásila, že když se potkala s Markem Peregem, hned věděla, že si ho vezme. Svatba proběhla v tajnosti loni v červnu (více zde).

"Dělám to, co mi říká srdce. Takže od chvíle, co jsem potkala svého manžela, jsme byli spolu," řekla Saldana pro magazín Marie Claire.