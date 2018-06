Zoe Saldana a Bradley Cooper se dali po půl roce opět dohromady

Cooper a Saldana spolu byli v kině na kontroverzním snímku The Master o zakladateli scientologie, který přijde do českých kin v lednu příštího roku.

Z filmu odcházeli v objetí a ráno se loučili před hereččiným domem.

Sedmatřicetiletý Cooper je ovšem v poslední době trochu přelétavý. Po rozchodu s Renée Zellwegerovou se hodně stýkal s Jennifer Lopezovou. Párkrát si vyšel i s kolegyní Scarlett Johanssonovou.

Bradley Cooper a Zoe Saldana na jaře dávali svou lásku najevo.

Čtyřiatřicetiletá Zoe Saldana se ale po jeho boku objevuje už podruhé a je to první muž, který figuruje v jejím životě po rozchodu se snoubencem Keithem Brittonem. S ním byla 10 let až do loňského listopadu.