Znovuobjevování pozapomenutého autora

po bolševické revoluci totiž Remizov opustil svoji vlast, žil nejprve v Berlíně, posléze se přestěhoval do Paříže, kde také stranou pozornosti a v nuzných podmínkách zemřel. Přitom na přelomu století patřil k velkým talentům ruského písemnictví, básník Alexandr Blok v roce 1910 o jeho umění prohlásil, že »vždycky ukazuje reálný útržek naší duše, kde je všecko smícháno v nepředstavitelnou kaši a všecko letí k čertu...«, jak to připomíná v doslovu knihy Hodiny a jiné prózy její překladatelka Alena Morávková. Tímto svazkem, který v minulých dnech vydalo nakladatelství Mladá fronta, se Remizov do českého kontextu vrací po více než šedesáti letech. Za první republiky u nás vyšly překlady několika autorových próz (romány Křížové sestry, Pátá jizva, soubor povídek Apokryfy a jiné skazky), v roce 1934 se tento spisovatel v Praze představil i jako výtvarník - totiž výstavou svých kreseb a ilustrací. Nynější titul Hodiny a jiné prózy obsahuje šest Remizovových textů, nejdelší a nejdůležitější je úvodní tzv. malý román »rozkotaných rodinných hnízdech« nazvaný Hodiny.